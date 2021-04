Infectólogo pide a padres "concientizar a sus hijos" y "no ser indiferentes"

El médico infectólogo, Dr. Hugo Pizzi, pide a la población tomar conciencia respecto a los efectos de la pandemia en la salud de las personas e hizo una mención especial a los padres de jóvenes y adolescentes.En diálogo con, expresó que “en todo el país es una situación muy comprometida y más que el año pasado. Los reportes que hemos recibido de Brasil hablan de mucha preocupación. Están internando jóvenes que hacen de impacto en 24 horas. No es como antes que aparecían síntomas a los 6 o 7 días, ahora es en 24 horas y necesitan internación, respiración mecánica. La situación impactará en un sector al que antes no le había tocado”.“Los jóvenes, que tanto daño nos hicieron con esa actitud indisciplinada, tendrían que ser ahora los más sobrios y moderados posible. Habría que empezar por los padres, que concienticen a sus hijos, porque el dinero que los chicos llevan a las fiestas clandestinas generalmente se lo dan sus padres. Después vuelven a su casa, cierran la puerta, se van a dormir y tienen el virus. Es hora de que los padres dejen de ser indiferentes, no hay lugar para tibios ahora”, remarcó.Se mostró preocupado por la situación que se vive en las terapias y distintos hospitales del país: “estamos teniendo muchos jóvenes internados, hablamos de chicos atléticos, de 19, 21, 23, 38 años. Tenemos que ser conscientes de la situación, esto es una tragedia. El daño hecho es irreparable”.Por otra parte, se refirió también a la producción argentina de la vacuna Sputnik V y explicó que “se acaban de mandar 21 mil dosis para ser evaluadas. Si todo sale bien, en junio ya se empieza a trabajar en la producción para Argentina. Se estima que se producirán cinco millones de dosis mensuales. Más adelante se les venderá a los países vecinos. Mientras tanto son solo para Argentina. Es una noticia excelente”.“Estando todo acá no vamos a tener el disgusto que nos ocasionaron los mexicanos con la falta de insumos. Acá va a andar todo muy bien. Las 21 mil dosis que se enviaron fueron enfrascadas individualmente”, finalizó.