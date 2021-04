El próximo domingo Gualeguaychú marcha al Puente General San Martín

Pasan los años, pero la lucha del pueblo de Gualeguaychú contra las papeleras, sigue su marcha y este domingo 25 de abril, vuelven a movilizarse.Desde la Asamblea Ambiental confirmaron que este domingo se concentrarán en Arroyo Verde, punto emblemático de esta lucha, desde donde partirán.Será a partir de las 15:30 tras lo cual se espera la salida de la caravana, que tendrá como objetivo llegar al Puente Internacional con las acostumbradas banderas y pancartas, para leer un documento.La Asamblea Ambiental, invita a todos los entrerrianos que quieran sumarse y acompañar esta movilización en repudio a este tipo de industrias a la vera del río Uruguay.Cristina Limba, una integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, llamó a participar con protocolos del grito “Si a la Vida, no a las pasteras”.“Tenemos mucha convicción para que este lema dure en el tiempo. Eso demuestra que Gualeguaychú se movilizó por compromiso y convicción. No fue un capricho, acá hay una comunidad unida en la defensa del ambiente”, dijo a“Será una marcha distinta, con protocolos, sin bajar de los autos siguiendo la proclama por radio. Queremos que recorra el mundo una foto del puente lleno de autos para que el mundo entienda que no queremos más UPM en la cuenca del río Uruguay”, precisó.