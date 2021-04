Bajante histórica en Brasil: su efecto sobre el Paraná será peor que en 2020

Paraná Anticipan que la bajante del río Paraná se extenderá hasta después del otoño

Expectativas poco alentadoras

Provisión de agua y tráfico fluvial

"Brasil nos está comprando energía"

Caudales de Itaipú

"Hay un 10% menos de almacenamiento en Brasil en comparación a esta altura del año con el 2020", indicó Gustavo Villa Uría, subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación. Por el momento, las lluvias locales de las últimas semanas ayudan a paliar la situación. Se espera que el período crítico llegue a finales del invierno.Este escenario de bajante extrema aún no se siente por completo en los puertos santafesinos, ya que las lluvias locales de las últimas semanas trajeron alivio y mantienen el río en una altura razonable, aunque muy por debajo de lo normal. "A partir de las lluvias locales, el río Paraná en nuestro ámbito no está tan mal, a partir de los más de 200 milímetros que llovieron en la zona central de la provincia. Y eso de algún modo mantiene al Paraná", comentó el ingeniero en Recursos Hídricos.A pesar de este gran aporte de precipitaciones, el "escurrimiento" hacia los diferentes afluentes se hace de forma acelerada y posteriormente el río comienza a bajar. Tal es así que el Puerto de Paraná, este martes marcó en su hidrómetro 1,34 metros y sigue la tendencia a bajar.-En algún momento la bajante va a ser peor que el año pasado. Hay incertidumbre, pero hoy por hoy hay un 10% menos de almacenamiento en Brasil en comparación a esta altura del año con el 2020. Por eso están dejando pasar el agua que viene, y lo que viene es prácticamente nada.-Está lloviendo poco y nada en Brasil. El río Grande, que es el principal afluente del Paraná, está en el año más bajo de toda su serie histórica en 91 años. Es decir que desde la naciente del Paraná el río está tremendamente bajo.-Tenemos reuniones asiduas, hace una semana nos reunimos. Pero estamos en contacto telefónico permanente porque la situación es muy grave tanto en Brasil como en Paraguay.-El Tieté, que es el río que alimenta toda la zona de San Pablo, está en niveles muy bajos con problemas de abastecimiento de agua potable y han armado un plan de resiliencia para bajos niveles de agua y lo están utilizando. El Pantanal está tremendamente seco, y de este río depende el Paraguay, que si bien ahora no tiene valores demasiado bajos por las lluvias locales, también se producirá un descenso importante.-Sí, incluso el fin de semana tuvieron problemas de abastecimiento de agua para Puerto Iguazú, estuvimos hablando con Brasil para ver qué mano podían dar.El acuerdo que arreglamos el año pasado de 7.000 m³/s no se puede cumplir porque no hay agua, lo que nos están derivando cada día son entre 5.000 y 6.000 m³/s.-Va a producir que desciendan fuertemente los niveles. Hay algunas lluvias previstas para las próximas semanas con la entrada de aire frío, pero en principio no serían muy importantes. Hay que ver si en el sur de Brasil esas lluvias tienen relevancia y nos ayudan un poco.-La provisión de agua potable en primer lugar y luego el transporte fluvial. De todas formas el sistema del Paraná en los puertos del sur de la provincia de Santa Fe están funcionando muy bien gracias a las lluvias locales y a que el río no bajó tanto, lo que permite tener buen calado para el ingreso de los barcos y salir con carga completa.Más adelante estamos previendo que van a tener que salir con menos carga, y esa menor carga va a repercutir sobre el precio del cereal al productor al aumentar el costo del transporte.-Por los escenarios que vemos nuestro problema mayor va estar para finales del invierno, porque es cuando finaliza el año hidrológico y en Brasil ya no llueve.-Ni miseria tenemos para administrar porque no hay agua en los embalses brasileros, están en su nivel mínimo.Las complicaciones por el bajo nivel de agua en Brasil no sólo que afecta a la provisión de agua potable de su población, sino que influye de forma negativa en la producción hidroeléctrica. ". No les alcanza para su consumo interno", señaló Villa Uría.Desde la represa Itaipú Binacional emitieron este lunes un comunicado en el que expresan: "En los primeros meses del año 2021,de tal tendencia, manteniéndose estables los valores de producción actuales para el presente mes".Además, informaron que "como la capacidad de almacenamiento del embalse de ITAIPU es baja (ITAIPU es considerada una central de paso), la producción también acompañó tal tendencia, siendo".En vistas a lo que pueda ocurrir en los próximos días, prevén que "los pronósticos meteorológicos para el mes de abril del 2021 indican baja probabilidad de eventos de precipitaciones significativas, en torno al 61% del promedio histórico para el mes de abril. Esto se transforma en una tendencia de estabilidad de los niveles de producción actual".