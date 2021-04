Santa Fe alcanzó el 93 por ciento de ocupación de camas de terapia intensiva

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, advirtió que la ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia supera el 90 por ciento, y pidió que la población aumente los cuidados contra el coronavirus.



"Como madre y médica les digo que es preferible tener una discusión con los hijos y explicarles la situación que estamos viviendo, a tener que buscarle una cama", sostuvo Martonaro este lunes, al confirmar que el 93 por ciento de las camas de terapia intensiva de Santa Fe se encuentran ocupadas.



La ministra formuló sus declaraciones durante una rueda de prensa que brindó este lunes en el predio de la ex Rural de Rosario, donde actualmente funciona un centro de vacunación.



Allí Martorano adelantó que, si bien hasta el momento no se han adoptado en Santa Fe las restricciones dispuestas por el presidente Alberto Fernández para la región metropolitana de Buenos Aires, si no disminuye la curva de contagios el Gobierno local deberá tomar nuevas medidas.



"Lo que está ocurriendo en AMBA o en CABA ocurre cerca de acá, cualquiera que haya ingresado a una sala de terapia intensiva o tuvo que internar a alguien sabe de lo que hablamos. La pregunta es cuál es la alternativa cuando no haya más camas, estamos expandiendo camas de terapia y de sala general, pero ya no hay recursos humanos", dijo la titular de Salud en Santa Fe.



En la misma línea, la ministra precisó que los criterios de internación "tienen que ver con la disponibilidad de camas, así como van llegando pacientes se los va internando", y añadió: "Pero si no bajamos el nivel de contagio no vamos a tener la posibilidad de atender a todos".



Por último, Martorano aseguró que el 60 por ciento de los testeos realizados luego de Semana Santa a personas que asistieron a consultas por coronavirus dio positivo, por lo que indicó que "no es momento de socializar, tenemos que quedarnos en casa y salir sólo para lo esencial, evitando todas las aglomeraciones posibles".