Libertador San Martín: "La mayoría de los casos de Covid son de la localidad"

El médico infectólogo Haroldo Rojas, Jefe de Control de Infecciones del sanatorio Adventista del Plata

, en diálogo con el programa, afirmó que"Los virus mutan y en estas mutaciones pueden cambiar su letalidad y contagiosidad. Hemos visto en lo que va de esta segunda ola en Libertador San Martín que es mucho más contagioso, a la fecha no pareciera más mortal. Siempre los virus tratan de evadir el sistema inmune y meterse en el organismo", dejó constancia.

La semana pasada el sector para Covid, estuvo lleno

Ante la consulta, el profesional comentó que. El año pasado que también tuvimos un pico, la mayoría de los pacientes eran de diferentes lados,. A partir de ahí hubo algunos conglomerados más. A través de Salud estamos clasificados como una localidad donde hay trasmisión por conglomerados, porque hay distintos focos. Los nexos generalmente se suelen ubicar dentro de alumnos de la universidad, personal del sanatorio o vecinos de la localidad", se puso relevancia.Dijo también que"., es decir que no hace falta hisoparlos para decir que son Covid positivo. Eso no estaba el año pasado y hay que tenerlo presente a la hora de sumar los totales absolutos", afirmó.Aportó quede los distintos países de la Nación, se hicieron los aislamientos corresp9ondientes y aun así, hubo este brote".Además, dijo que los contagios en personal de Salud en esa localidad, "no fue dentro del sanatorio, son fuera". Y recalcó: "A los cuidados hay que tenerlos siempre, no solo en lo laboral, sino también en lo familiar, porque pasa, eso de "relajarse un poco más" en ese plano".Al ser consultado sobre su opinión personal, el profesional marcó queVemos que Diamante está contemplado en 'la zona roja' por decirlo de algún modo, en alerta. Pero no es lo mismo estar en Costa Grande que en Libertado San Martín"."Yo estuve de acuerdo y de hecho, el municipio largó un dictado, mucho antes que la provincia lo saque, de restricción de circulación en nuestro municipio. Y esto porque nuestra realidad, en estos días, era distinta a la de la primera ola", aseveró.Respecto de lasdijo que "los locales de comida no están habilitados después de las 21, está restringida toda actividad social, de trabajo, deportiva, que incluya más de 20 personas al aire libre y 10 personas dentro de un local o domicilio. Las reuniones religiosas se hacen bajo protocolo estricto, a la mitad que se permitió que era de 30 %, ahora es de un 15 %".y creo que si seguimos así va a ceder aún más", entendió.