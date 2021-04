Vecinos exigen obras de reparación en ruta 45 acceso a Ibicuy

Vecinos de Ibicuy, realizaron protesta sobre la Autovía Nacional 12, para exigir que se inicien los trabajos de reparación de la ruta 45 acceso a Ibicuy, horas más tarde el corte se trasladó al cruce en Paraje Roldan."Está cortada la ruta e impiden el paso de tránsito pesado que es el que destruye el camino por las areneras desde hace dos años", dijo una de las vecinas autovoncadas, Liliana Rodas, aSegún detalló, Rodas hace tiempo que realizan estos reclamos, y hace dos años "y un grupo de vecinos autoconvocados había llegado a hacer un acuerdo con Vialidad, se coordinó realizar un bacheo en toda la ruta, pero la obra fue abandonada antes de culminar".Según detalló Rodas, debido al estado de la ruta, ocurrieron "muchos accidentes de tránsito, e incluso fallecidos. Un tramo que normalmente se hace en 40 minutos tardamos casi dos horas. Está en juego nuestra seguridad y la salud, no es algo de ahora, sino que lo reclamamos hace mucho tiempo"."En el corte anterior se acordó una repavimentación, pero con el paso de los camiones se deterioró muy pronto, duro solo cuatro meses", sostuvo.En cuanto a la protesta indicó: "Hasta que no veamos las máquinas trabajando no vamos dejar de sostener este reclamo. Hace poco salió una resolución que indicaba que iba a iniciar el bacheo a la brevedad, pero es necesario que se r haga una ruta completa, porque está muy destruida la ruta"."Nos preocupa mucho esta situación, no contamos con ningún transporte para salir de la localidad, las ambulancias no pueden salir con una urgencia", culminó.