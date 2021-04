Camargo: “La capacidad de mutación del virus nos sigue tomando por sorpresa”

El paranaense Gonzalo Camargo, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias e integrante del equipo que asesora al presidente, Alberto Fernández, dijo que “es un desafío y una responsabilidad muy grande” el lugar que ocupa. “Representamos a todos los médicos que están en la primera línea de batalla”, expresó en diálogo con“No hemos parado nunca. La gente (por los profesionales de salud) está muy cansada y desmoralizada. La cuestión salarial y el pluriempleo con temas importantes”, expresó. Y puso énfasis en que el objetivo “es que el virus no alcance a mayor cantidad de gente y no genere más muertes”.Consideró que “claramente” estamos en la segunda ola de coronavirus. “Los casos están aumentando en todo el país, no sólo en el área Metropolitana y la Ciudad de Buenos Aires. En Entre Ríos también están aumentando los casos”, enfatizó.Asimismo, dio cuenta de que ve “bastante poco cumplimiento de los protocolos. Les pido a los entrerrianos que no hagan reuniones sociales, que usen barbijos y que no hagan fiestas clandestinas”. Recalcó que esto es “por el sistema de salud y por sus familias” y alertó: “Cuiden a los médicos, que estamos cansados”.“Entre todos juntos podemos salir, ayudándonos”, manifestó.“Estamos viendo todo el tiempo las diversas situaciones que se generan en el país para ver cómo aconsejar al Presidente y cómo llegamos a una solución, pero no debemos olvidar que Argentina es un país federal y cada jurisdicción toma las medidas que cree necesarias”, dijo Camargo.Añadió que “el Presidente siempre quiere aprender y conocer lo que pasa más a nivel de la calle, en las guardias y terapias intensivas, más allá de analizar los datos”.“Pensábamos que la pandemia iba a ser estacional o con pocos casos, pero nunca imaginamos una situación así, con la capacidad de mutación de este virus, que nos sigue tomando por sorpresa. Lamentamos que no haya nada específico para poder tratarlo, sino solamente cuidados y paliativos que ayudan a que el virus no actúe de manera tan agresiva, pero no mucho más, porque no hay un tratamiento específico”, dijo el médico.Camargo consideró desafortunada la frase de Alberto Fernández hacia el sistema de salud, pero enfatizó que “no fue con mala intención, sino que se quería referir a que el sistema atendió otras patologías y usó la palabra relajamiento, pero quienes estamos en contacto con él sabemos que no tiene más que palabras de agradecimiento para el personal de salud. Salió a pedir disculpas y creo que no hay que tomarlo políticamente. Fue desafortunado, pero no tuvo mala intención”.Finalmente, reveló que “el Presidente es muy afable, muy amable y tiene buen humor. Estamos esperando que termine la pandemia porque queremos comer un asado con él en la Quinta de Olivos”.