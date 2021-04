Video: recibió la vacuna contra el coronavirus y le pidió a su hijo ir a pescar

Video: Recibió la vacuna contra el coronavirus y pidió a su hijo ir a pescar

María Ester Niz más conocida en su barrio, de la localidad de Santa Elena, como Doña Maruca de 88 años a pronto cumplir 89 el 2 de mayo, fue vacunada contra el coronavirus. Una vez que recibió su dosis, le solicitó a su hijo Christian Gómez poder ir a pescar aunque sea un instante.Christian escuchó detenidamente ese pedido, y bajo todas las medidas de cuidados decidió conceder dicho petitorio "primero me asegure que no haya mucha gente, coloqué su reposera plegable de cintas cruzadas favorita a metros de la orilla y dejé que disfrutara de esa oportunidad única" expresó su hijo relatando esta emocionante historia.Maruca Niz es amante de esta actividad incluso fue presidenta del Club de pesca "El Timbo" fundado en 1970 que reúne a la familia de los trabajadores del río Paraná."Hace un año no iba por la pandemia, cómo tiene la primer dosis y no había nadie decidí llevarla, fue hermosa verla bajar con su caña y luego pescar, sin dudas fue maravilloso" agregó Gómez compartiendo imágenes y este vídeo a través de las redes sociales, donde apreciamos como el atardecer de a poco se va adueñando de la escena como una de las mejores películas."Ante la creciente de contagios e inminente segunda ola, pensé que era justo que pueda disfrutar un momento de lo que tanto ama y que debió suspender por tanto tiempo, y ojalá deseo que pronto pueda ir nuevamente es otra persona cuando está a frente de las costas" cerró Christian Gómez celebrando con alegría verla a cara del viento, del río y de la naturaleza que bordea nuestras geografías.