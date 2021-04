San Luis y Tucumán suman restricciones horarias al comercio y la circulación

A partir de este sábado los comercios de la provincia de Tucumán atenderán al público con nuevos horarios, para reducir la circulación y aglomeración de personas y evitar nuevos contagios de coronavirus.



La medida, que fue comunicada este viernes tras la reunión del Comité Operativo de Emergencias (COE), comenzó regir a partir de las 00 y establece que los horarios de trabajo de los comercios serán de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 y los sábados de 9:00 a 15:00, en horario corrido.



"En Tucumán no tenemos la misma situación epidemiológica que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, dijo la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, en referencia a las nuevas restricciones que rigen desde el viernes para esa región.



“Nosotros debemos preservar la economía y las fuentes de trabajo, en la medida que sistema sanitario de Tucumán lo permita, continuaremos con el desarrollo de las actividades que están permitidas", agregó la funcionaria provincial.



Vargas Aignasse explicó que "el comercio trabajará corrido para reducir el uso del transporte público y preservar las clases presenciales", y señaló que "continuará la restricción de circulación, entre las 0:00 y las 6:00" y las "actividades como cines, teatros y cultos continúan con estrictos protocolos".



Otras restricciones que continuarán vigentes son la prohibición de reuniones sociales en casas particulares; la suspensión de actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas y las actividades en salas de juegos, casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas.



En tanto, las prácticas deportivas solo podrán llevarse a cabo en establecimientos destinados a tal fin, como clubes y complejos deportivos.



Por último, los establecimientos dedicados a eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos, clubes, centros culturales, los gimnasios deben reducir a un máximo del 30% del aforo, en relación con la capacidad máxima habilitada y los locales gastronómicos deben cerrar entre las 23:00 y las 6:00 del día siguiente. San Luis mantiene la presencialidad en las aulas y restringe la circulación de 20 a 6 El Comité de Crisis de San Luis informó este viernes que en la provincia y se mantendrá la presencialidad en las aulas, pero se prohibieron las celebraciones religiosas, los encuentros deportivos y la circulación estará permitida sólo entre las 6:00 y las 20:00 como parte de las medidas tendientes a contener la propagación de los contagios de coronavirus.



Las restricciones rigen desde este sábado y se prolongarán hasta el 30 de abril inclusive, según se informó a través de un comunicado difundido por el Ejecutivo provincial.



La circulación estará permitida de 6:00 a 20:00 y los negocios podrán recibir público entre las 6:00 y las 19:00, siempre y cuando no se exceda el 30 por ciento de la capacidad de los locales.



Los espacios públicos de recreación se cierran, lo mismo que los museos y casas culturales y se suspenden todos los encuentros deportivos, pero no se informó sobre restricciones para el ingreso a la provincia.



También fueron suspendidas las festividades populares de Villa de la Quebrada y Renca, que son los mayores encuentros religiosos de la provincia, cuyos festejos son el 3 de mayo.



La totalidad de los agentes de la administración pública provincial y de los planes sociales realizarán trabajo remoto desde sus hogares.



Entre los fundamentos esgrimidos por la titular del Comité de Crisis, María José Zanglá, se encuentra la cantidad de casos diarios de contagiados que se registran en la provincia y que superan los 500."La curva es ascendente y no queremos que colapse el sistema sanitario", enfatizó la funcionaria. Morales evalúa restringir la circulación nocturna El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, indicó este viernes que la provincia registra una “situación creciente de casos" de coronavirus pero afirmó que era "todavía controlable”. Sin embargo, advirtió que evalúa restringir las actividades nocturnas si los contagios se acrecientan.



El mandatario provincial analizó la emergencia sanitaria en Jujuy al apuntar que la “situación epidemiológica local es diferente a la de Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)", y que es consciente que "la segunda ola" les "va a llegar en algún momento".



"Estamos teniendo una situación creciente de casos pero todavía controlable”, afirmó luego de presentar un certamen de futbol local y ratificó su posición de “no cerrar las escuelas”.



Morales adelantó que en la próxima reunión del Comité Operativo de Emergencia, “se evaluará la situación” epidemiológica de la provincia y subrayó que serán “más rigurosos en el control de las reuniones y la noche”.



En ese sentido, consideró que en caso de aumento de los contagios podría aplicarse “un toque de queda sanitario de 0 a 6 de la mañana”, aunque prefirió “no adelantarlo como medida", porque aún no la van a tomar.



Consideró que la transmisión del virus se produce ante el descuido de "las juntadas", cuando la gente "se saca el barbijo para comer o tomar algo” y sobre ese punto destacó el comportamiento del jujeño al que calificó de “bastante bueno”.



Morales destacó la importancia de que toda la comunidad “cumpla con las normas de protocolo y de bioseguridad” para evitar más aumentos de contagios. (Télam)