Allanaron la casa de joven argentino que amenazó a legisladora estadounidense

Desde una cuenta de la red social Parler el 11 de diciembre de 2020 amenazaron a la legisladora estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez. En un posteo dijeron:Desde la misma cuenta sumaron otro tipo de advertencias como ”tengo suficiente nitrato de amonio para joderlos a todos” y “voy a matar a toda la basura liberal que pueda encontrar, no pago mis putos impuestos para llenar los bolsillos de la puta élite”.Ocasio-Cortez irrumpió en la política estadounidense en 2018 cuando venció en las primarias del Partido Demócrata en el distrito 14 de Nueva York al veterano legislador Joe Crowley. Luego llegó al Congreso y a los 29 años se convirtió en la mujer más joven en desempeñarse como diputada en los Estados Unidos.Pero para sorpresa de los agentes las advertencias no provenían de ningún lugar de los Estados Unidos.Desde el FBI enviaron el reporte de la situación a Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) que encabeza Horacio Azzolin. Esa fiscalía, que depende de la Procuración General de la Nación, aseguró la prueba para luego realizar una denuncia.El caso por amenazas le tocó por sorteo al juez Ariel Lijo que dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal. Se mandaron oficios a Facebook, Google, Parler, Instagram WhatsApp y a las compañías telefónicas de Argentina para identificar a la persona que publicó los mensajes.Cuando se produjo el allanamiento, la madre de FSA (cuyo nombre no se publica) se sorprendió por la presencia policial. El joven -según fuentes que participaron del procedimiento- se paró frente a su madre que no hallaba explicación por la presencia de los agentes en su casa y confesó:FSA admitió haber posteado contra Ocasio-Cortez en la red social Parler desde su teléfono celular. La policía se llevó de la casa ese dispositivo y otras computadoras personales.El joven fue demorado, llevado a una comisaría en la que se tomaron sus datos y luego liberado. El juez Lijo tiene que resolver su situación procesal en los próximos días. La madre aún no puede creer lo sucedido.