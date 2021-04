Ordenan vacunar contra el Covid-19 a joven con síndrome de Down y cardiopatías

Sociedad La Justicia ordenó que se vacune contra el coronavirus a una mujer con autismo

La Justicia Federal de Mar del Plata ordenó en las últimas horas que se aplique la vacuna contra el Covid-19 a una joven de 27 años con síndrome de Down y una cardiopatía congénita, y que estaba anotada desde febrero pasado en el Plan Provincial de Vacunación, dentro del grupo de riesgo.El amparo había sido presentado por Alejandro Vega, padre de Eugenia Vega Otamendi, durante los primeros días de abril ante el Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata.En su presentación ante la Justicia, el padre de la joven adjuntó la historia clínica de su hija en la que se indican distintas patologías y también un trasplante ocular al que fue sometido.Según trascendió, la joven está inscripta en los denominados "grupos de riesgo" para acceder a la vacuna contra el Covid-19 desde el pasado 23 de febrero."Hasta el momento no he sido considerada ni se ha dispuesto mi vacunación, no obstante haber ingresado el país, unas 7.500.000 de vacunas según las informaciones que son publicadas por todos los medios", indicó la joven en el recurso presentado el pasado 6 de abril.Y agregó: "Sólo se han aplicado 4.404.704 dosis distribuidas de la siguiente forma a saber: 3.712.009 corresponden a una dosis y 692.166 a dos dosis. De ese registro, de los que revisten mi condición de Personas de 18 a 59 años con Factores de Riesgo han sido vacunadas 209.673, menos del 5 por ciento de la población vacunada, conforme surge al día de la fecha (06/04/2021) del Monitor Público de Vacunación. Es decir que se encuentran disponibles unas 3.000.000 de dosis".Tras analizar el amparo y tomar la medida, el juez López señaló en su fallo que la joven "se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, por lo que goza de la protección de todos los derechos constitucionales y convencionales por los cuales se debe velar para procurar su total cumplimiento" y por lo tanto tiene que ser vacunada.