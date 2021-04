Apedrearon colectivo y resultó herida en un ojo: Necesita $236 mil para operarse

Melina Ramírez tiene 18 años y fue una de las víctimas de la pedreada a un colectivo, ocurrida en la noche del 30 de marzo en el Puente Alvear de Concordia.



La joven resultó herida en un ojo por la rotura de vidrios y su visión está comprometida, por lo que debió dejar la carrera que estaba cursando y necesita de una operación cuyo costo supera los 200 mil pesos.



En nombre de ella, vecinos de Benito Legeren solicitaron a las autoridades competentes que tomen medidas de mayor seguridad para prevenir este delito y expusieron su caso para evitar que las autoridades se olviden del reclamo y visibilizar los riesgos y consecuencias a las que se exponen los usuarios del conector vial.



Vale recordar que por el hecho fueron acusados dos niños de 11 y 9 años, quienes por ser menores no enfrentarán ningún proceso judicial. No obstante, efectivos policiales afirmaron que del hecho participaron también jóvenes más grandes, que no pudieron agarrar. Y por su parte, los vecinos aseguran que lo ocurrido recientemente sólo es uno de tantos similares - donde no siempre los atacantes son niños - y que muchas veces lo hacen para robar.



"No estamos hablando de un hecho lejano, sino de los atentados que se viven a diario, contra aquellos que circulan frecuentemente por el puente Alvear (acceso principal a la ciudad de Concordia) y por los que los vecinos venimos pidiendo medidas desde hace mucho tiempo", afirmaron a Diario Junio.



"Estos hechos son noticia unos días y luego pasan al olvido como si no tuvieran demasiada relevancia y mucho menos consecuencias. Pero claro que las tienen. Hasta ahora debemos dar gracias, de que no hayan provocado la muerte de nadie, lo que lleva a preguntarnos: ¿Acaso eso es lo que están esperando para accionar?", remarcaron.



Retomando el caso de Melina, el grupo recuerda que "estos hechos si traen consecuencias y son consecuencias graves". Y agregan, "El objetivo del reclamo es no dejar que esté tema sea enterrado en el olvido y visibilizar el caso de Melina, quién fue una de las mayores afectadas en este hecho al resultar herida en su rostro y más gravemente, en la zona del ojo".



"Desde ese día su vida y la de su familia se ha convertido en una odisea. Melina no ha podido seguir cursando su carrera y a eso se le suman las muchas idas y venidas de sus padres, muchas veces con trámites engorrosos para que el seguro agilice las cosas y brinde la cobertura correspondiente. Hoy su visión se ve comprometida, necesita de una operación lo antes posible porque corre riego su vista y tiene un costo muy elevado: $ 236.000 aproximados", detallan.



"Como su caso habrá cuántos otros que desconocemos o que no han salido a la luz. Esto no es un juego, esto es algo que puede terminar muy mal sino se toman medidas de inmediato", remarcan. "Apuntamos a la prevención y a reforzar la seguridad, para que todos quiénes circulen por allí no sean víctimas de estos hechos", dicen.



Finalmente, los vecinos recuerdan que "estos hechos son cada vez más reiterativos y que no sólo los colectivos son los blancos de ataque, sino todo aquél que tenga la desdicha de ir circulando en ese momento. Por lo que invitamos a visibilizar esta situación, para que tomen estado público, con la finalidad de concientizar sobre las consecuencias que esto conlleva y que se accione en consecuencia".