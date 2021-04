Picada mortal en Rosario: piden que el principal responsable quede preso

“No queremos arresto domiciliario. Tiene que ir a una cárcel. Ayer le dieron el alta del sanatorio, se fue a su casa y pudo abrazar a su familia, mientras él me arrebató a mi hijo y a mi marido el 20 de marzo”, afirmó Cintia Díaz, la sobreviviente del trágico siniestro de tránsito ocurrido ese día en avenida del Rosario y Ayacucho.



Ese reclamo que hace con serenidad, pero con firmeza tiene como destinatario a Germán S., el hombre de 36 años que conducía el automóvil que causó la tragedia mientras corría una picada con otro vehículo, cuyo responsable ya fue imputado por doble homicidio simple con dolo eventual.



Por las serias heridas que sufrió en el choque, Germán S. estuvo internado hasta ayer en el Sanatorio Laprida. Este jueves recibió el alta médica y hoy una junta médica que deliberó en los Tribunales Provinciales consideró que aún no estaba en condiciones físicas de someterse al proceso judicial que lo tiene en la mira como el principal responsable del hecho en el que perdieron la vida David Pizorno, de 48 años, y su hijo Valentino, de 8.



Cintia, junto a familiares y amigos, encabezó esta mañana una movilización frente a los Tribunales para pedir que Germán S. quede con prisión preventiva efectiva y no con arresto domiciliario. “Al enterarme que este hombre volvía a su casa sentí una impotencia tremenda. Mucho dolor, porque él puede estar con sus hijos y él me sacó a quienes más quería”, expresó Díaz.



La mujer, que también sufrió serias lesiones en el choque, contó a La Capital que sus hermanos, padres, tíos “y mucha gente” la acompañan en estos días de tanto dolor por las muertes de su hijo y su marido. “Enseguida mis amigos comenzaron a convocar a todo el mundo para que estar esta mañana en Tribunales. Estoy agradecida porque hicieron una movida muy grande. También recibí mucho apoyo en las redes sociales desde el primer día. No estoy sola y esta movida sirve para que los jueces vean que la gente no quiere más estas injusticias”, añadió Cintia.



“Mi recuperación física va muy de a poco. Estuve una lesión muy grande en el brazo y estoy en rehabilitación. Esto es un día a día. A veces aparecen nuevos dolores”, dijo. Cintia admitió que se siente reconfortada de que Pablo M. quien competía en la picada con Germán S. permanezca preso. Los fiscales se movieron mucho. Ahora espero que la justicia no deje esto así nomás. Estas personas chocaron y mataron dos vidas y arruinaron a un montón de vidas detrás de ellas”.



Cintia contó que recibe el apoyo de los integrantes de la ONG Compromiso Vial. “Desde el primer momento me acompañaron. Son un grupo excelente. Antes de esta tragedia no sabía que existía este grupo. Ellos también perdieron familiares y ahora me dan fuerzas para seguir adelante. Además tengo el apoyo de mi familia que me ayudan un montón”.