Santa Fe planea adaptar hoteles para sumar camas contra el covid-19

El gobierno de Santa Fe confirmó que se analiza la posibilidad de adaptar hoteles a fin de sumar camas en el marco del rebrote de casos positivos de coronavirus. El escenario, de acuerdo a lo que expusieron, es de suma gravedad e instaron a la población a extremar los cuidados sanitarios.



La ministra de Salud Sonia Martorano remarcó sobre el actual panorama: “Vemos un virus muy agresivo que ataca a gente muy joven, muy muy agresivo, con alta contagiosidad. Es un virus que no veíamos antes, esta segunda ola es más agresiva pero será más corta por eso esperamos todos los casos juntos”, sostuvo.



La funcionaria aseguró que hay personas internadas de muy corta edad: “Tenemos de 16, 28, 33 años, también gente joven que muere, cambiaron las radiografías que son tremendas. No es la mutación, es la misma cepa que sin llegar a mutar genera cambios para ser más agresiva”, precisó.



Según dijo, la situación “está hipercomplicada a nivel nacional con una ola muy distinta a la primera”, remarcó y advirtió a continuación: “A mí como médica me parece que sería ideal que todos se queden en sus casas pero después de un año ya sabemos que la salud no es solo la física, pero estamos atravesando una curva en crecimiento y tenemos que cambiar y vivir felices ocupándonos”.



“Nos va a pegar fuerte esta ola, estamos en rojo en todos los niveles que monitoreamos, ya no solo Rosario sino toda la provincia”, manifestó y confirmó, ante la consulta periodística, que se está adecuando un hotel para utilizarlo como centro de internación. “Cuando la situación es crítica, más importante que el conocimiento es la creatividad”, observó al respecto. “Hoy tenemos parte del equipo recorriendo un hotel con el secretario de Turismo Alejandro Grandinetti, ojalá no lo tengamos que usar”, expresó. Sin embargo. consideró que “estamos ante una emergencia más grave que la primera ola”.



Martorano deslizó que estas nuevas camas son “generales”, es decir, no de terapia intensiva. “Hoy las camas están ocupadas, ya las habíamos expandido y las vamos a expandir más. Pero necesitamos recurso humano que está agotado”, aseguró. (Rosario 3)