Aves se instalaron en su patio, acechan a sus perros y teme que la ataquen

Una vecina que vive en calle Pellegrini, de la ciudad de Concordia, solicita ayuda porque gavilanes mixtos se instalaron en el patio de su casa: le comieron sus pájaros, atacaron a sus caniches y teme que le hagan daño a ella.Stella Flachsland, expresó aque “todo empezó en enero. Llegaron y se instalaron en un cedro azul que tengo en el jardín. Eran dos aves. Primero iban y venían. Después ya no eran dos, sino cuatro. Me comieron todos los pájaros que andaban en libertad. Se comieron hasta los picaflores”.Comentó que tiene dos caniches pequeños y las aves “se tiran en picada para atacarlos. Es un peligro. Se ponen al acecho en una hamaca”.Explicó que tienen alrededor de medio metro de altura y “cuando abren sus alas, alcanzan el metro”.“Estoy asustada. Yo busqué información en internet y lo que no sabía es que dan vuelta el cogote con todo ese pico que tienen, como la lechuza. Uno trata de espantarlos con trapos y escoba, pero dan vuelta la cabeza y miran que dan terror. Les tengo mucho miedo. Me han dicho que no hacen nada, que son hermosos. Ellos chillan continuamente. El que dice todas esas cosas lindas no los tiene en el patio de su casa”, expresó.Consultó cómo sacar los animales de la casa, pero asegura que nadie le da solución. “Primero hablé con los bomberos, me mandaron a hablar con el guardaparques del Parque San Carlos. Me mandaron a hablar con Atención Veterinaria. Lo único que me dicen es que voy a tener que sacar el árbol porque no es nativo. Mi dolor es que es un árbol al fin. Igualmente, las aves se posan en la hamaca también, no es el problema el árbol”, agregó.Contó que “hay días que están los cuatro y mi cabeza explota, se escuchan chillidos y más chillidos”.