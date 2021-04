Boleterías de la Terminal temen ante posibles cierres: “Nos afectaría muchísimo”

Protocolos

Luego del feriado por Semana Santa el movimiento en la terminal de Paraná bajó mucho y desde las boleterías indicaron aque “temen por posibles restricciones”.“La cantidad de viajes durante el verano y Semana Santa fueron muy buenos, ahora hubo una bajante muy importante, siempre pasa, pero este año se nota más. Las personas tienen miedo a las posibles restricciones”, dijo José María un trabajador de la Boletería de El Practico, aEn este sentido, detalló que “Si cierran todo, lamentablemente nos afectaría mucho, las boleterías no son de las empresas, sino que es un servicio tercerizado y durante la pandemia no tuvimos ninguna ayuda, estábamos por el piso”.“Los protocolos se cumplen desde que volvimos a funcionar en diciembre, y los contagios son nulos. En el micro se toman la temperatura, hay un sistema de ventilación y se viaja con un 80 por ciento de la capacidad de la unidad”, declaró el trabajador.Según detalló José María, antes de la pandemia la empresa brindaba diversos servicios a bordo, “dábamos café, sopa, meriendas y jugos. Ahora todo eso no está permitido”