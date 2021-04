Jueza se tomó un día extra de vacaciones y tras 15 meses la multan con $10 mil

Fuerte impacto

El caso tomó relevancia y estado público a fines de 2019. Sobre todo, porque en ese momento se discutía sobre las consecuencias de la feria judicial en los juzgados con mayor cantidad de causas atrasadas y los inconvenientes en la prestación del servicio de Justicia. Poco tiempo después llegó la pandemia de coronavirus y complicó todavía más la situación.En este contexto, a principios de enero de 2020 se supo que la única jueza de Distrito Civil, Comercial y Laboral de San Javier, Lilian María Teresa Insaurralde, había decidido no presentarse a trabajar el último día hábil de 2019, sumando de esta manera una jornada más a sus vacaciones que comenzaban al día siguiente. Su ausencia generó múltiples inconvenientes, por tratarse de un juzgado de fuero pleno.Quince meses después, finalmente la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomó una decisión y resolvió sancionar disciplinariamente a esta jueza con una multa equivalente a dos JUS, unidad de medida calculada en estos momentos en $ 5.000.La magistrada y su secretaria no se presentaron a trabajar el 30 de diciembre, lo que generó un fuerte impacto en San Javier porque se requería de la presencia de ambas funcionarias para avanzar en trámites tales como órdenes de pago, cuotas alimentarias y otras resoluciones urgentes, indicóEl 31 de diciembre se había declarado asueto y luego comenzaba la feria judicial que se extiende durante todo enero. En realidad, esta jueza inició sus vacaciones el 28 de diciembre, que fue sábado.Frente a estas ausencias en los Tribunales de San Javier, el Colegio de Abogados de Santa Fe comenzó a recibir reclamos de matriculados desconcertados por la situación. Entonces, desde el Colegio se solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que informara sobre los motivos de las ausencias de la jueza y de su secretaria.La respuesta de la Corte al Colegio de Abogados recién se produjo el 27 de febrero, luego de que se reiteraran los pedidos de explicaciones.En ese momento, el máximo tribunal informó que la jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de San Javier, Lilian María Teresa Insaurralde, se ausentó de su lugar de trabajo el 30 de diciembre pasado de manera injustificada. Por ese motivo, se ordenó que se le descontara ese día del sueldo. La jueza había trabajado el 27 de diciembre y recién se reincorporó el 2 de febrero de 2020.La resolución final de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, firmada el 30 de marzo de este año -15 meses después de la falta de la jueza- expresa textualmente: "Los argumentos expuestos por la magistrada Lilian María Teresa Insaurralde carecen de entidad a criterio de este tribunal como para eximirla de responsabilidad administrativa, por lo que avalados los antecedentes en la materia, corresponde aplicarle el correctivo disciplinario según la preceptiva de la norma legal vigente. Por todo ello, luego de un intercambio de opiniones y habiendo dictaminado la Procuración General, se resuelve aplicar a la señora jueza la sanción disciplinaria de dos JUS de multa".Esto representa una multa de $ 10.000 pesos.La actitud de esta jueza se produjo en medio de un debate sobre el funcionamiento de los sistemas de licencias en el Poder Judicial que había involucrado a miembros del máximo tribunal, legisladores, abogados y representantes del Poder Ejecutivo.En aquel contexto, el ministro de la Corte, Daniel Erbetta, había reconocido en Aire de Santa Fe que "hay que revisar los controles que se realizan para el otorgamiento de las licencias extraordinarias. En eso tenemos responsabilidad porque la licencia extraordinaria no se puede ordinarizar... Hay una mala costumbre dentro del Poder Judicial, como en otros ámbitos de la administración pública donde estas licencias también existen, y es que algunos toman estas licencias como si fuera un derecho automático, y no lo es".