Condenaron a su padre por violarla y embarazarla: publicó desgarradora carta

“Hoy te despido y al fin te dejo libre. Despido a esa nena de 8 años a la que le arrebataron su inocencia, su infancia. Te despido y te digo que lo logramos, que después de tantos años lo logramos. Y que quien tiene que pagar, lo va a hacer”.



Con esas palabras, volcadas en una carta, Bianca, una joven de 23 años que fue abusada por su padre desde pequeña y que quedó embarazada producto de la violación, celebró la condena a 20 años de prisión que recibió el hombre por parte de la Justicia de San Lorenzo.



Enrique Pochón, de 46 años, fue hallado responsable por los delitos de abuso sexual doblemente calificado y lesiones leves en carácter de autor. Los jueces Griselda Strólogo, Jesús Rizzardi y Eugenio Romanini le atribuyeron los abusos sexuales contra su hija desde que tenía ocho años.



Bianca vivía junto a sus padres y cuatro hermanos varones. El hombre aprovechaba para abusar de ella cuando quedaban solos en la casa familiar, en la localidad de Capitán Bermúdez, al norte de Rosario.



Después de cumplir 15 años Bianca le advirtió al abusador que revelaría a su madre todo lo que él le hacía. Pochón tomó un cuchillo y amenazó con matarla. Además, la golpeaba cuando resistía un abuso o no cumplía con sus órdenes.



Los hechos ocurrieron en reiteradas oportunidades hasta unos días antes del 25 de julio de 2019. Aquel día Pochón fue detenido.



Bianca ya estaba embarazada de él y se lo contó a su madre, que no podía creer el horror al que había sido sometida.



La joven pensó incluso en suicidarse para no revelar detalles de la historia. Juntas, tomaron la decisión de denunciarlo.



Un mes más tarde nació, tras una cesárea, una pequeña que la joven abusada entregó en adopción. “No sabía si había tenido una hija o una hermana”, planteó durante el juicio. El ADN fue una prueba clave para llegar a una condena.



La joven desde pequeña baila folclore y se recibió de profesora. El hombre, para controlar sus actividades, llegó incluso a abrir una pequeña escuela de danzas.



Siempre dirigiéndose a la niña que comenzó a ser abusada cuando tenía ocho años, la víctima asegura en su carta pública: “Recuerdo las noches que pasamos llorando y gritando en silencio, recuerdo todos los deseos de velita de cumple que gastamos pidiendo solo una cosa: ser libres. Recuerdo saber que nos quedábamos solas en casa y ya no sabías cómo pedirle a dios, a la virgen, a todos que nos protejan. Que no dejen que nos haga nada”.



“Te pido perdón por todo lo que pasamos, pero también te agradezco por enseñarme tanto. Esperaba este día con ansias, solo para decirte que lo logramos, lo lograste y lo logré. Hoy te dejo en paz, hoy te dejo que seas feliz, que seas libre. Quedate tranquila que también voy a ayudar a todas las que nos necesiten!!”, concluye la carta publicada en Facebook por Bianca.

