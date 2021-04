Un juez "citó a declarar" a un niño por haber rayado un auto

Foto: Salta. Poder Judicial de la ciudad de San José de Metán. (El Tribuno)

En diálogo con Cadena 3, la madre del pequeño dijo que la Policía se acercó a su hogar el pasado 16 de marzo a "realizarle una identificación simple" a su hijo, lo que ella consideró "excesivo".



Según contó, le hicieron firmar un documento a su nombre, situación que expuso al menor a un alto estado de nerviosismo. "Fue muy fuerte", describió la mujer.



Luego, le llegó la cédula que decía textualmente: "Notifico a usted que deberá comparecer ante el citado Tribunal (...), acompañado de uno de sus progenitores, bajo expreso apercibimiento de ley, a efecto de prestar declaración de conocimiento directo".



Ahora, deberá presentarse el próximo 19 de abril a una testimonial para determinar si él fue el autor del hecho por el cual se lo acusa.



La madre del niño se acercó al juzgado para exponer esta situación y le dijeron que "es un proceso habitual".



"No lo voy a dejar ir, yo me voy a constituir como testigo en la causa y voy a presentar a testigos", determinó la mujer.



Por su parte, el juez que lo citó, Ramón Alberto Haddad, declaró que está actuando conforme a derecho.



Admitió que el menor es inimputable, pero explicó que "se lo cita a una declaración de conocimiento directo como dice el papel, no a indagatoria". A su vez, dijo que el juez de menores tiene que investigar "las circunstancias por la cual se formuló la denuncia".