“Las terapias intensivas están en un momento muy complejo”

Paraná El fin de semana se ocuparon casi la totalidad de las camas de terapia intensiva

La segunda ola de coronavirus encendió ya todas las alertas. El aumento de casos en Buenos Aires es un horizonte de alarma para el resto de las provincias. Desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), temen un “colapso en un mes a más tardar".Chiappero explicó que en todo este tiempo las terapias intensivas nunca se vaciaron porque cuando se liberaron camas covid, se ocuparon con otras patologías que habían quedado descuidas. Esto, explicó, redundó en el cansancio de los intensivistas que no hay tenido descanso desde el inicio de la pandemia.Una vez más, advirtió, de nada sirve una cama vacía sin profesionales especializados que puedan atenderla. Sobre todo, con el coronavirus: “En covid, los cambios son bruscos, a veces están estables y a los 15 minutos tenemos que tomar actitudes heroicas para compensar al paciente. Es una enfermedad muy compleja”.Consultado sobre el aumento de casos entre personas más jóvenes que el año pasado, Chiappero aventuró dos hipótesis: por un lado, muchos adultos mayores han recibido sus vacunas y están ahora más preparados para enfrentar las complicaciones de la enfermedad; y por otro, hay un mayor relajamiento en los cuidados entre los adultos jóvenes que los hacen más vulnerables frente al virus.“Los que están expuestos ahora son los más jóvenes. Vimos en Semana Santa como todo el mundo se fue de vacaciones y ahora tenemos que pagar esas libertades. No estoy en contra desde el punto económico, pero hablo desde la salud”, dijo.“Hay muchos que creen que la epidemia pasó y siguen con su agenda usual”, criticó. “Si continuamos con este ritmo de casos, va a llegar un momento donde no vamos a dar a basto”, insistió.