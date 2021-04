Vecinos cortaron uno de los accesos a Concordia

En la tarde de este martes, en plena zona oeste de Concordia, más precisamente sobre la ex ruta 4, un grupo de vecinos autoconvocados del Barrio Islas Malvinas, en Cambá Paso, cortaron el tránsito vehicular pidiendo regularizar su situación con respecto al servicio de energía eléctrica.



Al respecto, el titular de la Guardia Urbana municipal, Claudio Purgat, explicó a Diario Río Uruguay que “actuó en el lugar personal policial, pero nos comentaron qué había ocurrido”.



“El reclamo era por cortes en la energía eléctrica y estaban pidiendo que la Cooperativa Eléctrica les normalice el servicio”, agregó.



Por su parte, uno de los manifestantes, Gustavo Romero, que “lo que se reclama es que nos regularicen el tema de la energía eléctrica”.



“Nosotros hemos mandado nota a la Cooperativa Eléctrica solicitando medidores comunitarios para un sector del barrio y los comunes o de tipo social, para el resto”, detalló. Subrayando que “el señor Asueta, de la entidad, se comunicó con nosotros y nos dijo que había posibilidad pero no tenían el aval del municipio”.



Romero citó que hay familias con más de 20 años que tienen este tipo de problemas y “hay un sector que quiere regularizar su situación, tener la luz de forma legal y no vivir enganchado”.



Finalmente, adelantó que este miércoles irá “al municipio a ver si nos pueden dar una solución o sino volveremos al corte”, remató.