Creciente del río Gualeguaychú: organizan operativos por eventuales evacuados

En la tarde de este martes 13 de abril, funcionarios y funcionarias de la Municipalidad realizaron una reunión organizativa en el marco de la posible crecida del río Gualeguaychú debido a las lluvias acumuladas los últimos días en la cuenca media y superior.Desde la comuna indicaron que se están desplegando todos los operativos de Defensa Civil para auxiliar a aquellos vecinos que puedan llegar a ser asistidos. También se dio aviso a los prestadores turísticos para que acondicionen los alojamientos que están a la vera del río (Camino de la Costa y Camino de la Península).

Se están realizando diferentes relevamientos sobre las posibles zonas afectadas, a los fines de dar aviso a las personas que allí avisan. También se está trabajando en la posible organización de un centro de evacuados en caso que sea necesario, teniendo en cuenta que debido a la pandemia deberá tener una organización especial para cuidar las burbujas familiares.Según los registros realizados a la altura del puerto, el río tuvo un pico de 2,86 metros antes de que comenzara a tornarse estacionario. ¿Qué quiere decir esto último? Que durante gran parte del día subió, subió y subió, hasta que promediando las 17 horas dejó de subir, pero tampoco es que bajó.“Durante la tarde del martes, comenzó a estar estacionario, y las variaciones que tenía el río en ese momento eran ínfimas”, relató el ex titular de Defensa Civil y especialista en el tema Daniel Hernández, quien además explicó a qué se debió el proceso de estacionalidad: “Felizmente, por lo bajo del río Uruguay, el río Gualeguaychú sigue desaguando”.“Igualmente, sigue entrando mucha agua de la cuenca alta y media, pero este panorama nos permite tener expectativas interesantes. Sin embargo, falta pasar mucha agua y va a seguir subiendo en la ciudad, pero no va a ser sorpresivo. Por eso vamos a ir anunciando todo antes de que pase todo lo que tenga que pasar”, explicó Hernández al diarioEl motivo por el cual se espera que el nivel del río siga en ascenso y se mantenga la alerta de los 4 metros a la altura del puerto es que la cuenca del Gualeyán ya recibió gran parte del agua llovida durante la semana pasada en la zona de Larroque. Y si bien el Uruguay sigue bajo y no hay expectativas de que suba -tampoco hay pronóstico de sudestada y precipitaciones, lo cual también en contra del peor de los escenarios-, en algún momento esa agua va a salir y va a influir en la altura del Gualeguaychú, aunque no se sabe a ciencia cierta cuánto más puede llegar a crecer.“La alerta sigue siendo de 4 metros, y si no llega pueden insultarme porque les hice subir las cosas y después no pasó nada, pero prefiero eso a que pierdan todo por no tener la previsión de levantar”, se sinceró el especialista.