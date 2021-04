Desde la Iglesia piden mayores cuidados y vacunas ante segunda ola de covid

En un comunicado con fecha 12 de abril, la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina expresa su profunda preocupación y pesar por el difícil momento que atraviesa la comunidad mundial como consecuencia del recrudecimiento de la pandemia de Covid-19.



En particular, manifiesta “su alarma por la inequitativa distribución de las vacunas y la falta de compromiso de los grandes Estados con la iniciativa de Naciones Unidas, así como el pedido del papa Francisco para que lleguen a todas las naciones en forma igualitaria y sin discriminación”.



“Esta segunda y más grave ola de la pandemia ha llegado a nuestra patria y nos afecta significativamente, tanto en la cantidad de personas contagiadas como de personas fallecidas”, advierte el comunicado. “Ante ello, elevamos nuestras oraciones por los que han partido y por sus familias y por la sanación de los contagiados”, asegura.



“Creemos que es urgente y necesaria una concertación nacional, provincial y municipal de todas las fuerzas políticas de gobierno y oposición para establecer una política común frente al grave desafío. Y en particular acordar las acciones necesarias para proteger a la población más vulnerable mediante el esfuerzo común con la campaña de vacunación, la observación de los protocolos sanitarios y el desarrollo de las medidas de asistencia económica y social. Para ello es imprescindible olvidar diferencias y unirnos como pueblo, haciendo de la salud una política de Estado”.



Finalmente, pide a todos “retomar los recaudos de cuidado (distancia social, desinfección y lavado de manos, uso correcto de barbijos adecuados), que son fundamentales para vencer a la pandemia”, y a los comunicadores sociales y medios en general “que profundicen la información sobre la necesidad del cuidado personal y el distanciamiento personal porque son las medidas más efectivas de prevención, junto al avance de la vacunación. Y también que no difundan campañas contrarias a la preservación de los ciudadanos”.



“Pedimos a todos nuestros dirigentes políticos, sociales, económicos, sindicales, que -con la grandeza que requiere este grave momento- fortalezcan los mecanismos de consulta federal y cooperen con responsabilidad en la necesaria unidad de todos los argentinos en función del bien común”.



Por último, recuerda que “a nuestra fe y a nuestra expresión del culto va unido nuestro compromiso de acatar las indicaciones que se nos hacen para cuidarnos y cuidar a los demás”



“Agradecemos la gran vocación de servicio de los agentes de salud, trabajadores de la educación y agentes de seguridad que están realizando un formidable esfuerzo en la lucha contra la enfermedad”. Finalmente, "pedimos a Dios, por intercesión de San José, que cuidó a Jesús en esta tierra, que proteja a nuestro pueblo en tan difícil momento”.