Covid-19: la respuesta a sectores que piden ser incluidos en la vacunación

Cada vez son más los sectores que piden ser incluidos en la campaña de vacunación contra el coronavirus. A los camioneros y transportistas, además de trabajadores de otras actividades que fueron consideradas esenciales durante la pandemia,“Estamos preocupadísimos. Las farmacias son un servicio público impropio, es decir, que es del Estado, pero está en manos del privado y tienen obligaciones que otros no, como el estar abiertas las 24 horas. Un empleado que se enferma hace cerrar la farmacia, y hay localidades que tienen una sola farmacia”, explicó ael titular del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, Emilio Irigoiti.Y continuó: “Si vuelven con las restricciones, las farmacias volverán a quedar en la trinchera. Y ahora comienza la vacunación antigripal, con lo cual, estaremos en contacto con afiliados de PAMI y otros que ni siquiera están vacunados, entonces, se corre muchísimo peligro”.De acuerdo a lo que argumentó Irigoiti, son 130 empleados en Paraná y unos 30 en Gualeguay. “No son tantas dosis las que se necesitarían y la seguridad que nos daría sería notable”, justificó.Consultado sobre el reclamo al subsecretario de Redes Integradas del ministerio provincial de Salud, Marcos Bachetti, éste indicó que “los farmacéuticos están contemplados en la vacunación, porque están dentro de la carrera médico-asistencial”. Y en relación a la inoculación de los empleados de farmacias, aclaró que,Bachetti resaltó que los grupos de riesgo sanitarios son “los mayores de 60 años y las personas que más incidencia en la mortalidad tienen por su riesgo personal”.“Dentro de cualquier sector puede haber personas que no tengan riesgo para su vida, por no tener más de 60 años, por no tener enfermedades concomitantes, y esas dosis se las estamos sacando y haciendo demorar a los grupos de riesgo sanitario”, argumentó el médico al argumentar el criterio para la vacunación contra el coronavirus., indicó.“No importa si uno es astronauta o trabaja en una farmacia,, remarcó Bachetti.Y continuó:, para lo cual hay que vacunar a las personas que están en riesgo, no a los sectores, porque dentro de estos hay personas que no tienen peligro en lo personal, y esa dosis se saca a quien lo necesita o retrasa la llegada de esa dosis a una persona que realmente lo requiere porque tiene un riesgo alto de mortalidad”.Respecto a la vacunación contra el Covid-19 al personal administrativo de Salud, Bachetti explicó que este sector, “independientemente de su función, es esencial y no es reemplazable”. “Se tienen que vacunar y son los primeros en cualquier campaña de vacunación”, cerró.