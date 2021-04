Hospital de Niños: aumentaron un 90% las consultas por afecciones respiratorias

Con la llegada de las estaciones más frías y ante la segunda ola de coronavirus, el Hospital Materno Infantil San Roque continúa trabajando con la guardia está divida en dos sectores: una para pacientes generales y otro para casos sospechosos de covid.“En las últimas seis s semanas aumentaron en un 90 por ciento las consultas respiratorias, tanto para casos generales como para pacientes sospechosos”, dijo el jefe de la guardia del Hospital San Roque, Marcelo Itarte, aEn este sentido, detalló que “un dato que llama la atención es que no se registra un incremento las internaciones, es decir que no hay casos de gravedad”.“La consultas en Paraná está bien distribuidas en relación a los tres niveles de atención, los controles de niño sano se deberían ir con su pediatra de cabecera y si hay algo que no se puede resolver en ese espacio, ahí se lo traslada al hospital San Roque”, detalló.Según detalló Itarte, por posibles casos de covid el Hospital San Roque recepciona llamados del área comprendida en la zona entre avenida Ramírez, boulevard Racedo, las calles Sarmiento y Moreno, y no se han registrado muchas consultas, “solo unas cinco por semana”.