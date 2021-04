Piden ayuda para una joven enfermera que debe ser operada de urgencia

Celia Micheloud es enfermera y tiene 26 años. Hace un mes que le diagnosticaron Uveítis Infecciosa, que le causó la pérdida de visión temporal y desprendimiento de retina. La misma requiere de una cirugía urgente el 15 de abril, para no perder la visión y el costo de la misma es de 950.000 pesos, por lo que pide colaboraciónSobre su situación explicó: “Soy enfermera y muchos me conocerán como “Kche. Hace un mes me diagnosticaron con Uveítis Infecciosa, esto me causó la pérdida de visión temporal y desprendimiento de retina. Necesito una operación urgente el día jueves 15 de abril, para no perder la vista definitivamente de ambos ojos”.Ratificó que la cirugía “tiene un costo de $950.000 la que no puedo pagar. Sabiendo cómo están las cosas hoy en día sé que es difícil, pero acudo a la solidaridad de ustedes con lo que puedan aportar para ayudarme”.“Dejo mi CBU para los que quieran hacer trasferencia y los que quieran colaborar.CBU 0110487930048709416879 (Celia Micheloud)Desde ya muchas gracias por tomarte el tiempo de leer y de ayudarme”, completó.