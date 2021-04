Docentes universitarios ratificaron el paro de 48 horas de esta semana

Este jueves 15 y viernes 16 de abril la docencia universitaria nucleada en Conadu Histórica realizará un paro de 48 horas. Esta medida de lucha se da como continuidad del paro del 6 y 7 de abril, luego de un mes y diez días vencida la paritaria sin ninguna convocatoria por parte del Gobierno Nacional para discutir el aumento salarial. Las otras Federaciones, afines al Gobierno, no han planteado ninguna medida de fuerza.



La medida de fuerza se estableció en la última votación docente -por amplia mayoría– con un 92,9% de los votos donde los docentes brindaron “el mandato de profundizar el plan de lucha en coordinación con otras asociaciones de base del país”, indicaron desde Coad.



En ese sentido, el gremio universitario indicó que la oferta realizada por el Gobierno Nacional el pasado 7 de abril “resultó absolutamente insuficiente y fue rechazada por el conjunto de las federaciones que asistieron a la paritaria”.



La propuesta consistió en un incremento en 8 cuotas no acumulativas desplegadas a lo largo del 2021 y el 2022 cuya suma equivalía a 33% de punta a punta del período (abril de 2021 - febrero de 2022).



Asimismo, no establecía ninguna cláusula de revisión salarial, a diferencia de lo acordado con CTERA para los docentes del resto de los niveles educativos.



"De acuerdo a la propuesta rechazada, recién en noviembre se percibirá un aumento del 18%. Esta cifra es lo que necesitaríamos hoy para, al menos, recuperar lo perdido desde diciembre de 2019 hasta el presente”, explicó Federico Gayoso, secretario general de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Nacional de Rosario (Coad).



Con esta propuesta, el salario básico del/la docente auxiliar de primera de jornada laboral completa no alcanzaría el costo de la Canasta Básica Total (CBT). Es decir, "permanece debajo de la línea de la pobreza”, argumentan.



Desde el gremio recalcan a su vez que, además de no incluir la cláusula gatillo como solicitaron desde Coad, en el transcurso de 2021 la oferta sólo contempla un incremento del 20% (el aumento de diciembre se cobra en enero). A su vez, "sólo establecía dos cuotas de aumento que suman 10% en el primer semestre que son las que impactan en el aguinaldo de mitad de año y en el aumento de las jubilaciones pautado por ley para el mes de septiembre del presente año”, completó el dirigente gremial.



En este marco, las demandas salariales del gremio universitario local definidas por los docentes en las asambleas de febrero y marzo establece el salario básico del/la docente auxiliar de primera de jornada laboral completa en el nivel de la Canasta Básica Total (CBT).



El reclamo gremial es llevar en el mes de abril a $60.027 (valor estimado de la CBT) el salario básico del auxiliar de primera de jornada laboral completa que en marzo 2021 es de $47.051,93.



“Para sostener el poder adquisitivo, exigir la implementación de una cláusula gatillo trimestral que actualice nuestros sueldos en función de la evolución de la Canasta Básica Total”, puntualizó Gayoso a lo que agregó que en el marco de la realización del teletrabajo durante 2020 y de su continuidad, al menos parcial, durante el 2021, “exigimos a las autoridades de la UNR un bono compensatorio universal por los gastos en conectividad y en dispositivos tecnológicos”.