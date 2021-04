Médico habló del pico de contagios y propuso “autocuarentena al máximo”

Luis Cámera, médico clínico que integra el comité de expertos consultado este lunes desde Casa Rosada en medio de la segunda ola de contagios por coronavirus en Argentina, confió que advirtió "un ánimo general de preocupación" durante la reunión virtual entre los especialistas y los funcionarios.Además, consideró que la población debería realizar "una autocuarentena al máximo" para evitar la imposición de un nuevo aislamiento obligatorio.De todos modos, no quiso revelar si se llegó a un acuerdo para tomar nuevas medidas restrictivas y se excusó con que "tendría que decirlo oportunamente Carla Vizzotti"."Hay un ánimo general de preocupación, eso es innegable. El punto es hasta qué punto podemos concientizar a la población para que haga una especie de autocarentena al máximo, para que no tengamos que caer en restricciones mayores, porque la situación es de mucha velocidad en los casos", alertó Cámera.Además, dijo que "un informe que salió recientemente" indica que, entre las distintas variantes que circulan en nuestro país hay "cerca de un 10 por ciento de los virus muy contagiadores, particularmente el inglés y el de Manaos"."De un 2 por ciento cuatro semanas atrás pasaron a un 10, por lo que puede ser que en un mes se estén expresando en un modo muy importante, que es también el momento que vamos a tener el pico de esta ola, entre la última semana de abril y las dos primeras semanas de mayo", pronosticó el especialista.También advirtió que "ese es el pico de contagios, pero no de internación, que suele ir dos semanas atrasado", por lo que los profesionales están "preocupados con la situación de terapia intensiva".En otro plano, Cámera también fue consultado sobre la presencialidad en las clases, y aclaró que por el momento no está en discusión volver a la virtualidad.Argentina tuvo este lunes 19.437 nuevos casos de Covid-19, y la máxima preocupación está en el AMBA, donde Provincia registró 9.535 nuevos infectados y Ciudad de Buenos Aires 3.353, su número más alto desde el inicio de la pandemia.En el cónclave de más de tres horas, que terminó cerca de las 21.30, varios de los participantes pidieron avanzar hacia restricciones totales por un plazo determinado.Desde Casa Rosada, a pesar de tener todas las alarmas encendidas, de momento aseguraron que esperarán un poco más para observar qué resultados dejan las medidas implantadas a partir del pasado viernes.