"Se agrava la situación con patologías de salud que en 2020 no se controlaron"

Ariana Malamud es directora médica del hospital privado Rosario Adecra/Cedim. En diálogo con el programa Quién Dice Qué, afirmó que "es muy preocupante" la situación en el sistema de salud.



"Estamos empezando a ver recién, el incremento de casos de la segunda ola" de coronavirus, manifestó. Y sobre la situación que les toca vivir en Rosario, dijo: "Tenemos el agravante de tener los hospitales y sanatorios con una ocupación de camas del 95 % con patologías que no se han controlado durante todo el año pasado y hoy estamos viendo la falta de seguimiento de patologías muy serias, que ocupan gran porcentaje de las áreas críticas, que llevan a cirugías de urgencia y gran cantidad de camas en sala general. Queda poco espacio disponible para los pacientes con covid. Es una preocupación inmensa en toda el área de salud".



Entendió que, hay "una relajación muy importante" sobre todo "en la etapa de los adultos jóvenes, adolescentes".



Al ser consultada, dijo que "hacia el fin de semana" podría reflejarse en los números los contagios de Covid, que podrían haber ocurrido en el feriado largo de Semana Santa.



"La ola viene creciendo mucho más rápido de lo que esperábamos", puso relevancia. Agregó que se ve "muchísima gente que va a buscar el testeo, y sobre todo, asustada. Las salas de espera no dan abasto".



De la misma manera insistió: "esta segunda ola nos preocupa mucho más que la primera, si bien, ya sabemos cómo cuidarnos".



"Todo el personal de salud está exhausto. Es complejo. A veces los pacientes no nos entienden, es importante todo lo que está poniendo en la atención estos últimos doce o trece meses que nos toca vivir esto", mencionó.