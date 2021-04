Elías: "Hay que acompañar las medidas con conducta social"

El área de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos, confirmó que este lunes, se registraron 718 nuevos casos de coronavirus. De ese modo, son 54.162 los positivos confirmados en la provincia. Según el reporte del Ministerio de Salud , los 17 departamentos sumaron positivos este lunes., de, que “durante mucho tiempo venimos sosteniendo la curva epidemiológica, sobre todo desde mediados de marzo se va incrementando paulatinamente. No es un brote, se trata de la nueva ola que se está instalando”.“Como parte de la provincia hoy en Gualeguaychú tenemos un 50% de ocupación de camas en la UTI Covid y un promedio de 65% en internación moderada, que no necesita terapia, pero sí estar internada”, remarcó.Comentó que el COES se reúne todos los martes a las 11. “Venimos observando el crecimiento de casos y lo presentamos. Veremos el tema de las restricciones. Nosotros nos regimos por el decreto nacional y provincial. De acuerdo a los cortes que vayamos haciendo iremos viendo qué pasa. La idea es discutir esto entre todos. Mucha gente opina sobre el tema económico y nosotros a esa parte la escuchamos también. Hay que buscar un equilibrio, sin perder cuidar la salud”, agregó.Asimismo, resaltó que “las restricciones ayudan en la medida en que se cumplan las normas. Hoy hay normas que cumplir, es responsabilidad individual. Hay que cumplir mientras desarrollamos el plan de vacunación. La vacuna más cercana que tenemos todos es el uso de barbijo y las normas de seguridad”.“El comportamiento de la pandemia es así, dinámico, a veces cambia mucho de una semana a otra. Nosotros lo analizamos semana a semana, las acciones se toman en la medida en que la pandemia sigue. Los COES locales analizan qué va pasando en cada localidad. Si hay que avanzar en restricciones seguramente se hará, pero hay que tener equilibrio. No hay sistema sanitario en el mundo que no pueda saturarse si no hay una conducta social que lo acompañe”, dijo.