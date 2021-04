Confirman casos de cepa británica en Colón: cómo se habrían dado los contagios

La Dra. Norma Hernández, directora del Hospital San Benjamín de Colón, explicó que en el departamento “hay 3 confirmaciones de cepa británica de personas residentes” y no se descarta que otras 40 pudieran estar en la misma situación.



Al respecto, detalló que “por la situación en la cual se decide realizar el hisopado a estas tres personas, es que sabemos que hubo una persona que viajó al exterior, no residente de Colón, sino de otro departamento de la provincia, que en el tiempo posterior a su ingreso al país no realizó el aislamiento correspondiente y estuvo en Colón en una reunión de no más de 4 o 5 personas”.



Además, destacó que “ese grupo de personas tuvo contacto con otras personas que luego dieron positivas”, dado que, “aparentemente tuvieron una reunión un poco más amplia”, la que disparó los casos, donde “la persona de Gualeguaychú ya no habría participado”.



Sin embargo, la doctora manifestó que “como encontramos muchos casos relacionados y con poco tiempo de evolución, contacto y síntomas, solicitamos una autorización especial al ministerio".



Hoy por hoy "se está testeando para definir cepa (prioritariamente) a quienes regresan desde el exterior del país", pero en este caso particular de Colón, "decidimos tomar una muestra de tres personas de las aproximadamente 40 que fueron desgranándose de este conglomerado” de contactos estrechos. Es así que se determinó que “estas 3 personas no viajaron al exterior", pero dieron positivo de la mencionada cepa británica y de allí que "pudieron haber tenido contacto con esta persona que sí lo hizo”.



Por último, la Dra. Hernández valoró en diálogo con Diario Río Uruguay que “los tiempos de contagio son muy cortos entre uno y el otro, por eso también nos preocupa, porque se habla de una alta transmisibilidad” y “si tres de esas personas tuvieron cepa británica, ya tenemos una presencia de esa cepa en el lugar, por lo tanto, muchos de los casos que hoy tenemos también podrían estar relacionados con esta cepa”, determinó.