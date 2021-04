En 58 días, 34 hombres fueron agredidos por su pareja o su ex en Argentina

Por primera vez se realizó un relevamiento de los casos de violencia contra los hombres y al menos 34 fueron víctimas en los últimos 58 días de sus parejas o sus ex que los apuñalaron, golpearon, hostigaron, los prendieron fuego o les dispararon, por lo cual más de 40 ONGs reclamaron que se trate con urgencia la "Ley Alejo".



Así se desprendió tras un relevamiento que llevó a cabo el diputado nacional Eduardo Cáceres con el apoyo de la Fundación Ayudar y Crecer, de los casos que fueron publicados en medios del interior del país, desde el 12 de febrero (cuando surgió el asesinato de Alejo Oroño) hasta el 10 de abril.



"Es importante que los hombres se animen a denunciar, no sólo para poder frenar la violencia de parte de ex parejas que les pueden convertir la vida en una pesadilla, sino como protección, para evitar pasar de víctimas a victimarios con falsas denuncias por despecho o coartada, como se detectó en esta investigación", manifestó Cáceres, autor de la iniciativa, e hizo un llamado a "cerrar la grieta de géneros" para abordar la problemática de una manera integral.



Luego del asesinato con un puñal en el corazón que terminó con la vida de Alejo Oroño en plena vía pública de Hurlingam el pasado 12 de febrero, se comenzaron a visibilizar cada vez más víctimas.



"La violencia contra los hombres no está en la agenda de Gobierno ni mediática, pero los hombres padecen todo tipo de violencia física, psicológica, financiera, económica, de impedimento de contacto con los hijos en materia de divorcios o separaciones y hasta falsas denuncias", dijo Cáceres.



Asimismo añadió: "Es un flagelo cotidiano que afecta a miles de familias, porque no sólo sufre el varón, sino también las madres, abuelas, hermanas de las víctimas y por sobre todo, los niños que tendrán secuelas irreparables".



El diputado es el autor del proyecto "Ley Alejo", que movilizó a ONGs de todo el país, que rápidamente se adhirieron a la iniciativa y piden que se incorporen protocolos especiales para proteger a los varones.



Gracias al trabajo conjunto con la fundación "Ayudar y Crecer", se comenzaron a relevar en medios locales del interior del país, las noticias de víctimas masculinas que sufrieron lesiones o fueron asesinados en el marco de un vínculo sentimental con sus agresoras.



En el relevamiento se contabilizaron en 58 días (tras el caso de Alejo), 14 hombres apuñalados con cuchillos o elementos cortantes, 10 sufrieron golpes, 3 fueron prendidos fuego, 1 fue asesinado de un disparo, un suicidio por impedimento de contacto con el hijo y falsas denuncias y un denunciante por hostigamiento y falsas denuncias mientras que otro fue amenazado con un cuchillo, arrojando un promedio de 1 caso cada 1,7 días y 6 víctimas fatales.



Aparte de estos casos, en las redes sociales se viralizaron rápidamente historias como la de una mujer que le incendió el auto a su ex pareja en Córdoba y que terminó con el 70% de su cuerpo quemado, y en San Miguel, otra mujer le rompió el auto a su ex con un palo de hockey y amenazó de muerte a la actual pareja.



"No podemos criminalizar presumiendo que la violencia está en el ADN masculino, los hombres también sufrimos violencia pero, al Estado pareciera que no les importamos, y se busca generar una visión ideológica enfrentando a la sociedad, de manera totalitaria y desigual", sostuvo Cáceres, de Juntos por el Cambio.



En tanto, agregó: "La ´Ley Alejo´ no es una provocación al feminismo, porque una falsa denuncia le quita a la verdadera víctima instrumentos para protegerlas y, por otro lado, sólo por ser hombres somos vistos como los perpetuadores de la agresión y no es así, solo si trabajamos juntos podremos evolucionar y abordar la problemática desde la educación, para terminar con las relaciones tóxicas".



Según el estudio realizado por las investigadoras del CONICET, Antonella Bobbio y Karin Arbach en promedio, el 34% de las mujeres y el 22% de los varones habían agredido físicamente a sus parejas en el último año de relación. (NA)