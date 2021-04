Hallaron muerta a la joven de 16 años que era buscada en Santa Fe

Priscila Arce tenía 16 años y estaba desaparecida desde el viernes. La encontraron muerta. "Dame unos minutos y salgo", fue lo último que el viernes escuchó la mamá de Priscila Ayelén Arce. Nunca más la volvería a ver con vida. El cuerpo de la adolescente fue encontrado este domingo en una cava de la localidad santafesina de Marcelino Escalada.



Son muchas las preguntas alrededor de la muerte de Priscila, cuyo cuerpo no tenía lesiones visibles, según el Diario Uno de Santa Fe.



En Marcelino Escalada, una localidad del departamento de San Justo que queda al Norte de Rosario y apenas suma 1.800 habitantes, todo es consternación. Desde el viernes a la noche nada se sabía de Priscila pero tampoco de su novio, Hugo Ariel Andrada (23).



Y este domingo, en la misma zona donde hallaron el cuerpo de la adolescente, también buscaban al joven.



El hallazgo del cadáver de la adolescente se produjo a unos 3 kilómetros de la Ruta 11. También encontraron los celulares de ambos. En diálogo con Aires de Santa Fe, el jefe de la Unidad Regional XVI, Eduardo Arias, dijo que fueron los perros los que hallaron el rastro en una cava del basural.



Arias detalló que el cuerpo de Priscila estaba sumergido en el agua y que los perros siguieron el rastro de los dos, de la adolescente y su novio, hasta el lugar donde se halló el cuerpo.



Fuentes de judiciales explicaron que buscan a Andrada y por eso han ido buzos hasta el lugar.



Mientras tanto, y hasta que se constate la causa de la muerte de Priscila, haya más detalles y la investigación no determine que se trata de otro tipo de delito, por protocolo el caso se toma como un femicidio.



Desapariciones



Fue el viernes al atardecer. Priscila estaba en el baño de su casa, cuando su mamá la llamó. Según la denuncia por “fuga del hogar”, la chica respondió: “Ya salgo”.



Unos 20 minutos después, la mujer descubrió que su hija había escapado por una ventana de su dormitorio.



En la denuncia consta que la buscó en la casa de los abuelos y no la encontró. Su sospecha es que se fue con su novio Andrada. Los papás del joven tampoco vieron a Priscila y también denunciaron la desaparición del chico.