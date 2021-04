Rutas cortadas en el centro-norte de Santa Fe por fuertes lluvias: sin evacuados

Las precipitaciones que ayer afectaron a departamentos del sur de la provincia se corrieron hoy "hacia el centro-norte, sobre la zona de la costa", dijo a Télam el secretario de Protección Civil, Roberto Rioja.



"Llovió mucho en Santa Fe capital, en los departamentos Garay, Las Colonias y luego se fue hacia la costa", amplió el funcionario en relación a las localidades ubicadas sobre la Ruta Nacional 11 y la provincial 1, contra el río Paraná.



Las precipitaciones superaron los 100 milímetros en esa zona, lo que provocó anegamientos en las rutas pero "no hay personas evacuadas", añadió Rioja.



El organismo había reportado ayer 140 evacuados que en el transcurso de esta mañana pudieron regresar a sus viviendas.



El funcionario explicó que según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias se trasladarán durante este sábado hacia el norte de la provincia, "pero con menos intensidad".



La Agencia Provincial de Seguridad Vial, por su parte, informó hoy sobre un "corte total" de la Ruta Nacional 11 entre las localidades de Emilia y Cabal, y en la Ruta Nacional 34 entre Las Bandurrias y San Genaro.



Además, se organizaba tránsito asistido en la Ruta Provincial 65 entre San Genaro y la comuna de Díaz para el transporte pesado por presencia de agua en la calzada.



Rioja explicó que si bien fue mucha el agua caída, "ayudó que no hubo vientos fuertes por lo que no se registraron caídas de árboles, corte de cables de alumbrado ni voladuras de techos" en las zonas afectadas por las precipitaciones.

