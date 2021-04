"Si aflojamos los cuidados, esto no termina más", advirtió neumonólogo

El Dr. Martín Maillo, neumonólogo del hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, reflexionó sobre la segunda ola y la responsabilidad de la sociedad en torno al aumento de los casos positivos de coronavirus, lo que se ha denominado, la segunda ola de contagios.



"Si nosotros pensamos que esto es una pavada, fíjense que hace un año que estamos hablando de la misma 'pavada', por lo tanto, no lo es", sentenció



Consultado sobre el estudio que el equipo médico del hospital desarrolla sobre las secuelas que deja el covid en los pacientes recuperados, Maillo reflexionó sobre la segunda ola y la responsabilidad de la sociedad en torno al aumento de los casos positivos. "Hay mucha gente que todavía piensa que esto es una cuestión inventada o exagerada, pero tenemos un problema sanitario que nos afecta a todos y depende necesariamente de la actitud y el respeto de la gente", señaló.



"El gobierno tiene sus responsabilidades con la vacunación y las medidas preventivas, pero fundamentalmente depende de la voluntad ciudadana, del respeto hacia el prójimo y del cuidado personal y familiar. La mayoría de los casos que nosotros tratamos, son personas que no deberían estar como están y mucho menos morir o quedar lisiados, pero se debe a la irresponsabilidad o el error de alguno de su grupo", remarcó el neumonólogo.



En este sentido, indicó que si la gente no entiende esa situación, "vamos a tener problemas más graves" y que siente como una falta de respeto hacia él como profesional de la salud y a la sociedad en general la actitud de "aquellos que no cuidan a los demás. Los que lo hacen de exprofeso, los que piensan que no pasa nada, y también los que tienen poder de decisión y miran para otro lado".

Finalmente, hizo un llamado a no abandonar los cuidados: "Lo que tiene que hace la población, incluso los vacunados y los que ya tuvieron la enfermedad, es justamente no dejar de cuidarse porque, si nos aflojamos, esto no termina más". "Si seguimos teniendo covid y no le ponemos el punto, vamos a seguir teniendo variantes y mutaciones. Por lo tanto, la vacunación no soluciona el problema, lo atenúa. La solución del problema depende del comportamiento de la ciudadanía". (Aire de Santa Fe)