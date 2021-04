Por unos minutos, Instagram y Facebook no funcionaron

Varios usuarios de las redes sociales Instagram y Facebook han reportado fallas en las plataformas. De acuerdo al sitio Down Detector varios usuarios reportaron problemas, no pudiendo subir posteos, historias o reportando inconvenientes para scrolear la app (que se cierra sola).



Hasta el momento no se ha sabido cuál es la falla, ya que la empresa no ha comunicado el problema. Sin embargo, durante el día de hoy las apps tuvieron problemas en su funcionamiento. En el caso de Facebook, también se detectan problemas, como por ejemplo, no carga su versión web al entrar. Las fallas fueron en todo el mundo, afectando a usuarios a nivel global.



La interrupción del servicio es la segunda en menos de un mes, ya que se da 3 semanas después de que se detectaran fallas a nivel global en WhatsApp (también compañía de Facebook), cuando hubo una caída global que afectó al servicio de mensajería y también a Instagram y Facebook. Luego de estas fallas, los servicios ya funcionan con normalidad.



El 19 de marzo dejó a los servicios de Facebook fuera de línea durante varias horas. En esa ocasión, además de WhatsApp y Messenger, la interrupción pareció afectar también a los sitios web internos de Facebook.



En ese momento, usuarios de distintas partes del mundo reportaron fallas en los servicios durante horas de la tarde. Se volcaron a Twitter, como sucedió hoy, para dar cuentas de diferentes problemas en el servicio de mensajería y las redes sociales.



Tras la caída global que afectó hace 3 semanas a WhatsApp, Instagram y Facebook, los servicios volvieron a funcionar con normalidad (hasta hoy). “Hoy temprano, un problema técnico hizo que las personas tuvieran problemas para acceder a algunos servicios de Facebook. Resolvimos este problema para todos y nos disculpamos por cualquier inconveniente “, informaron en esen momento a Infobae desde la compañía.



Esta falla del 19 de marzo había afectado en su momento a más de 2 millones de usuarios a nivel global. La razón de los errores, según señaló Facebook, se originó en la plataforma Facebook Gaming, provocando la caída de los otros servicios.