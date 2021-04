El titular de Vialidad pide rescindir el convenio a Caminos del Río Uruguay

“Nosotros hemos hecho un informe del Departamento de Obras de Conservación y de Vialidad Nacional, donde detallamos las distintas anomalías que presenta la autovía de la Ruta 14”, señaló Koch.



El funcionario que representa a la provincia en el organismo nacional, apuntó que dicho informe se hizo “por pedido del gobernador Gustavo Bordet, ante la preocupación que han manifestado los distintos intendentes sobre el estado de la ruta”. De allí, surgió la organización de una reunión, prevista para los próximos días, “donde se van a determinar acciones concretas”.



El jefe del distrito adelantó que “desde el departamento estamos en condiciones de opinar que, en el caso de no haber un cambio de actitud, propinamos que se dé de baja el contrato”, que es la empresa encargada de llevar adelante este mantenimiento.



Al respecto, remarcó que “nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el patrimonio de todos los entrerrianos" y a su vex responder "el pedido diario de legisladores e intendentes, que de forma permanente nos hacen llegar sus reclamos”.



El funcionario apuntó fundamentalmente a "la falta de voluntad de la empresa" y a la "falta de compromiso con la obra", ya que "son temas que tienen que solucionarlos ellos, por eso decimos que, si no lo pueden mantener, que lo dejen o que salga a licitación”.



Por otro lado, Koch destacó que “el gobernador está muy preocupado y ocupado sobre el tema”, dado que “nosotros le hemos hecho llegar el informe y va a estar siguiendo muy de cerca el desarrollo de estas reuniones”. Desde el distrito “aconsejamos que se tome la decisión de desafectar a la empresa, porque los daños van a ser irrecuperables y vamos a lamentar el deterioro que sufre la ruta”.



Por último, detalló en declaraciones a Diario Río Uruguay que, actualmente, en la autovía “hay mucha deformación de calzada, hay mucho ahuellamiento, hay falta de banquina y falta de señalamiento”, entre otras cosas. Además, subrayó "el índice de accidentología que estamos teniendo” sobre la traza, que “se va incrementando, a pesar que (por la pandemia) no es el mismo tránsito que teníamos hace 2 años”.