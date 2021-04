Preocupa al padre de Julieta Riera la “influencia” que pueda ejercer Christe

Este jueves comienza el juicio por jurados por el femicidio de Julieta Riera, ocurrido el 30 de abril del año pasado. Quien en ese momento era su pareja, Julián Christe, está acusado de “Homicidio agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido perpetrado mediando violencia de género”.



De cara al inicio del debate, Darío Riera, padre de Julieta, habló con el programa El Despertador de Elonce TV y reconoció que le genera “mucha preocupación cierta influencia que por cuestiones familiares esta persona (por Christe) pueda llegar a ejercer”.



“En mi persona se conjugan la visión de ciudadano, de ex funcionario y sobre todo la peor, que es la de ser padre de Julieta, lo cual conlleva a un montón de sensaciones y cuestiones enfrentadas en si misma que trato de contener, y más en esta etapa tan importante que es el inicio del juicio”, manifestó en el inicio de la entrevista.



En ese sentido, dijo que el inicio del juicio “despierta muchas expectativas, el caso fue muy mediático, rodeado de mucha polémica e información que circuló y por cuestiones de la vida siempre he estado lejos de la ciudad de Paraná y la distancia tuvo mucho que ver, por momentos trato de mantener la objetividad sobre este tema, pero el sentimiento de padre me traiciona”.



“Es un caso muy intrincado. Has dos posturas muy antagónicas, la que sostenemos nosotros y lo que sostiene la defensa. Es un caso complicado y con mucha presión, fundamentalmente por la persona que está sospechada”, señaló Riera en relación a Christe, cuya madre es una ex jueza de la ciudad. Y agregó: “Confío en este nuevo diseño de la administración de justicia y estaremos expectantes de lo que pase”, remarcando que aspiran a que el acusado sea condenado a perpetua.



De todas maneras, Riera expresó que “pase lo que pase, hay dos familias que están atravesadas por este hecho macabro, trágico, y nada de lo que se haga, nos va a devolver a Julieta”.



Por otra parte, el padre de la joven asesinada, opinó que la resolución del caso “implicaría un antes y un después. No se puede permitir que sigan muriendo mujeres y se incremente la violencia de género”. Y volviendo al debate que comienza este jueves dijo que espera “que se valoren todas las pruebas, que se haga un juicio justo para que no haya lugar a dudas, sostenemos la participación y autoría material en este hecho de parte del imputado, ahora tenemos que demostrarlo”.



Tras ello, Riera indicó que nunca conoció a Christe y recordó que “fue una relación consensuada con mi hija que ya era una chica grande”. Y confesó que “me causa mucha preocupación cierta influencia que por cuestiones familiares esta persona pueda llegar a ejercer”.



Finalmente, entendió que desde el Estado “deberían generarse más políticas” sobre violencia de género. “Pienso que el Ni una Menos, es un slogan y se ha hecho y se está haciendo muy poco en este sentido. Se debería avanzar más en políticas y planes de concientización en las escuelas, desde la educación y también en el derecho, porque si no caemos en ese falso machismo y colocamos siempre la culpabilidad del lado de la víctima”. Elonce.com