Hay 85 departamentos que deberán adoptar más restricciones: cinco en Entre Ríos

En la última semana la cantidad de departamentos en "alto riesgo" epidemiológico en todo el país pasaron de 48 a 85. En conjunto, estos municipios abarcan a 25 millones de personas, según un informe del Ministerio de Salud sobre la evolución del riesgo epidemiológico en todo el país.También figuran 154 pueblos pequeños, con menos de 50 casos de Covid.

Evaluacio?n Riesgo Epidemiolo?gico por Municipio en el país by ELONCE Paraná on Scribd

Los indicadores que se utilizan para decir que un departamento tiene "alto riego" son la incidencia de casos en los últimos 14 días, el número de casos cada 100 mil habitantes y la razón de casos, es decir los casos de las últimas 2 semanas comparado con los casos en las 2 semanas anteriores."En la Argentina estamos inmersos en una situación regional con un aumento del número de casos. Estamos atravesando un crecimiento sostenido de casos. En las últimos 3 semanas de una semana a la otra aumentaban 5% después 11% y en la ultima semana fue mayor al 30% y en el algunas regiones como el área metropolitana 30 %", explicó la ministra de Salud, Carla Vizzotti este martes en conferencia de prensa en Casa de Gobierno.Las jurisdicciones con departamentos con alto índice de riesgo epidemiológico son la Ciudad de Buenos Aires; 43 municipios de la provincia de Buenos Aires; 7 departamentos de Córdoba, incluida su capital; 6 departamentos de Mendoza, incluida su capital; 5 departamentos de Santa Fe, incluido Rosario; 5 departamentos de Tucumán, incluida su capital; 5 departamentos de Entre Ríos; 3 departamentos de San Juan, incluida su capital; 2 departamentos de las provincias de Chaco, Tierra del Fuego, Misiones y Corrientes; y 1 departamento de las provincias de San Luis, Formosa y Santiago del Estero.En tanto, según el informe, las provincias que no tienen departamentos con alto índice de riesgo epidemiológico por coronavirus son: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja.Según se informó a, los departamentos entrerrianos con alto riesgo epidemiológico sonEn tanto, se incluye adentro del listado con “riesgo alto pero menos de 50 casos o poblaciones muy pequeñas”.El gobierno nacional estableció que, en las ciudades donde hay mayor riesgo epidemiológico, a partir de las 0 del viernes no se podrá circular entre las 24 y las 6 de la mañana. Además, los bares y restaurantes deberán cerrar a las 23.Además, no se podrán realizar reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas y cerrarán los casinos, bingos, discotecas o cualquier salón de fiestas. Se suspenden también las prácticas recreativas de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.En las zonas del país consideradas de mediano riesgo epidemiológico, el Presidente anunció que será "responsabilidad y facultad de gobernadores y gobernadoras adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios". Y agregó: "Ello es así, pues es del resorte exclusivo de las provincias el monitorear y hacer cumplir cualquier medida restrictiva de la circulación".Las restricciones totales a la circulación nocturna se aplicarán en todos los distritos y no solo para aquellos que están en "rojo" porque tienen indicadores sanitarios críticos.