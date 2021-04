De novios, proyectaron vivir en el campo: limpiaron el monte y crían sus hijos

Proyecto productivo

Producción apícola

En el medio del monte

Ayuda de vecinos

Pequeños productores

. Es lo que se juraron hacer cuando eran novios y descubrieron que. Hace ocho meses comenzaron a hacer realidad ese sueño, ya que presentaronTras quedar seleccionados, ahora el matrimonio está trabajando intensamente para cumplir con lo que proyectaron:. “Nos emociona mucho porque queríamos tener un campo propio y esto nos da la posibilidad de poder llevar a cabo nuestro proyecto”, dijo orgullosa María Fernanda, al dialogar con, recuperada de la lucha contra la corrupción. Recién comenzó a poblarse el año pasado.. “El gobierno de Entre Ríos nos dio las tierras con varios años a pagar, pero”, dijo Trevissan.Maximiliano proviene de una familia apícola y por eso sabe que la sala que está construyendo será útil en la zona. “, también hay otros apicultores y podemos aprovechar estos montes que nos dieron para lograrlo”, expresó. Él suele recorrer cientos de kilómetros distribuyendo sus colmenas en cada temporada, pero en campos prestados.Todo se va armando de a poco, pero a la vez muy rápido. El proyecto para criar ovinos ya luce orgulloso una serie de corrales construidos por ellos mismos. Kerbes explicó que “eso también lo estamos llevando a cabo.en la última temporada, también pudieron “armar un plantel de vacas”, que añadieron al esquema productivo.En febrero de 2020, los responsables del armado de la colonia (una comisión mixta formada desde el gobierno de Entre Ríos) les entregaron las llaves de la casa, que por suerte queda contigua al campo que deben explotar.“Cuando nos dieron la casa el primero que vino fue mi marido, quien me pasó en vivo y en directo el estado en que estaba la casa.”, rememoró la mujer.Maxi completó el panorama: “Había de todo, la casa no se veía en medio de chircas y árboles. La galería estaba llena de avispas. Era un abandono por el paso del tiempo, pero al mismo tiempo, le metimos ganas y pilas y ahora pueden ver la limpieza que logramos hacer. En realidad, todos los vecinos trabajamos mucho y quiero destacar la unión que hay en la colonia; si alguien necesita algo ahí estamos todos”, declaró.-Creo que si uno se lo propone se puede porque también necesitamos gente que produzca en el campo para que el país salga adelante- reflexionó Trevissan. Aunque admitió que en la diaria, les juega en contra,La historia productiva de esta familia, al igual que la de otras 19, arranca con la expropiación de una estancia mal habida de un ex legislador. Ubicada cerca de Maciá, la colonia se formó a raíz de una estancia de 2.165 hectáreas que había sido comprada con dinero de la corrupción por el entonces senador Mario Alberto Yedro. Tras ser encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito en 2005, el gobierno provincial le expropió el campo y lo cedió a familias de pequeños productores, los cuales tras presentar sus proyectos y quedar seleccionados, ahora pueden montar su experiencia y hasta comprar las tierras con un plan especial.La entrevista completa a María Fernanda Trevissan y Maximiliano Kerbes:

Retomar el proyecto

Allí se construyeron 50 casas con la idea inicial de montar un gran criadero de cerdos, pero tras quedar trunco el proyecto, todas esas casas quedaron vacías, a merced del monte.Más tarde, la Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos hizo su aporte al actual gobernador Gustavo Bordet quien tomó la iniciativa y se decidió a fundar la nueva colonia agrícola.De las 50 casas, 20 fueron asignadas a policías y otras 6 a vecinos de Guardamonte que no tenían vivienda. Y otras veintitantas fueron destinadas a concretar proyectos productivos de familias, con predios de 7 hectáreas para proyectos hortícolas y otros de más de 120 hectáreas para los ganaderos. Hasta la escuela Agrotécnica Número 51, de Gobernador Maciá, pudo obtener unas tierras.Bichos de Campo hizo un programa desde allí: