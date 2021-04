Hay 114 tobilleras electrónicas activas en Entre Ríos: cómo se monitorean

De las 150 tobilleras electrónicas con las que cuenta la provincia de Entre Ríos, 114 dispositivos se encuentran activos en la actualidad.recorrió el Centro de Monitoreo del Servicio Penitenciario desde donde se explicó cómo funcionan los mecanismos.“Trabajamos con 114 dispositivos, de los cuales, 95 son de arresto domiciliario con unidades domiciliarias y el resto, dispositivos GPS que son para personas que tienen autorizaciones específicas, ya sean médicas o laborales”, comunicó ael responsable del Centro de Monitoreo del Servicio Penitenciario, subalcaide Carlos Salomón, quien confirmó que esa cantidad de dispositivos están aplicados “en toda la provincia de Entre Ríos, inclusive Buenos Aires y Santa Fe”. “Si bien las personas están en otras provincias, las causas dependen de juzgados provinciales y por tal motivo somos nosotros los que implementamos los dispositivos”, aclaró.“En Paraná son 63 personas con arresto domiciliario, y 16 por Violencia de Género. En algunos casos nos basamos en el arresto domiciliario, algunos cuentan con GPS con salidas laborales ya que la medida judicial es la restricción; y otros, arresto domiciliario con restricciones y permiso de laborales”, detalló.El funcionario penitenciario indicó que “por protocolo, y para casos de urgencia, contamos con los datos del detenido y de la víctima para que, en caso de tener alguna trasgresión, poder asistir a la víctima en el lugar que está; se avisa al juzgado interviniente y al personal policial para que inicie la captura del detenido que incumplió las restricciones”.“Mientras exista la medida, la persona no puede quitarse la tobillera en ningún momento porque el dispositivo tiene sensores y trabas específicas que hace que, en caso de romperla, los únicos que podemos reiniciarla somos nosotros porque eso lleva un control remoto”, aclaró Salomón.Consultado al responsable del Centro cómo se advierte el intento de fuga de los detenidos, éste detalló: “El sistema de monitoreo otorgado por la empresa que brinda los dispositivos electrónicos nos ofrece información constante sobre los 114 detenidos, y cuando se viola alguno de los sensores, en Paraná, en caso de tener una evasión, enviamos al Despachante de Sala del 911 la localización, foto del detenido y de su casa a fin de hallarlo inmediatamente”.“En el resto de la provincia, trabajamos con las comisarías de las jurisdicciones y si no tenemos respuesta inmediata, con personal de Operaciones de las Departamentales”, agregó al respecto.“Hay un área del 911 específica para casos de Violencia de Género, donde los dispositivos son tanto para el agresor como para la víctima. El agresor lleva un dispositivo GPS que está sincronizado con la tobillera y no permite que se aleje de la misma, y un dispositivo GPS para la víctima. Según las restricciones que impone el juzgado por los metros que no debe acercarse y en los lugares que no tiene permitido ir esa persona, hace que la Policía tenga el posicionamiento de las dos personas y saltan las alarmas cuando éstos se acercan”, explicó Salomón.Y continuó: “En caso de un arresto domiciliario con salidas permitidas, tras la implementación del dispositivo, en la primera salida se verifica el camino que realiza la persona hacia su lugar de trabajo; se marca una zona permitida en el sistema y si se pasa una calle, inmediatamente se actúa bajo protocolo porque está violando los lineamientos”. “La persona puede desviarse entre 100 y 200 metros en caso de existir, por ejemplo, una calle cortada. Y el posicionamiento se controla por GPS”, agregó al respecto.Finalmente, el funcionario penitenciario refirió que “la implementación del dispositivo puede tardar entre 24 y 48 horas hasta que se realiza la verificación técnica en el domicilio”.