El hotel Sheraton de Mar del Plata cierra por dos meses y suspende a empleados

El hotel Sheraton cerró ayer sus puertas de manera temporal y generó incertidumbre en más de 80 empleados, que por los próximos meses cobrarán solo una parte de su salario, según confirmaron desde la agrupación hotelera y gastronómica 25 de Mayo.



“El hotel Sheraton cerró sus puertas ayer, suspendiendo a casi la totalidad de su personal. Más de 80 compañeros quedaron suspendidos con el artículo 223”, le manifestó el dirigente de la mencionada agrupación, Pablo Santín.



En este sentido, explicó que el 223 “es un artículo de suspensión por fuerza mayor y en la práctica al trabajador le reduce el sueldo a más de un 50% y a la vez no acumulan vacaciones ni aguinaldo”.



Santín remarcó que esto genera “una situación laboral muy incierta”. “No sabemos cual va a ser el futuro. En principio dicen que van a abrir para vacaciones de invierno y que después vuelven a cerrar”, indicó.



Asimismo, el referente de la agrupación 25 de Mayo contó que desde el hotel “venían advirtiéndole” a los trabajadores de la situación, pero que “en ningún momento le dieron información certera”.



“Lo único que les dijeron es que cierran porque hacen uso del artículo 223 que permite la suspensión hasta el 31 de mayo, pero ellos les dijeron a los trabajadores que van a estar cerrados hasta incluso junio, que van a abrir para vacaciones de invierno”, señaló a La Capital.



Por último, Santín remarcó que desde la agrupación vienen solicitando que los trabajadores del sector tengan prioridad en la vacunación contra el Covid-19.



“Entendemos que hay que fomentar un turismo seguro, si no lo hacemos los turistas no van a venir y hay muchísimas fuentes de trabajo que se ponen en riesgo”, finalizó.