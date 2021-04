La pandemia ya dejó sin empleo a 40.000 personas en Santa Fe

Economía Cierra un tradicional comercio de Rosario y 110 empleados pierden su trabajo

De los 40 mil empleos registrados que se perdieron en la provincia desde el inicio de la pandemia, más del 50 por ciento corresponde a Rosario fundamentalmente en los rubros transporte, gastronomía y hotelerías y servicios de entretenimiento. Los datos corresponden a mediados de 2020 donde luego se avizora una leve recuperación muy marcada por el empleo informal. En este contexto, se sumarán los 110 empleados de Falabella tras anunciarse el cierre de la sucursal local dentro de los próximos 60 días. El gremio mercantil estimó que a lo largo de la epidemia se perdieron 1.200 puestos del sector.Los datos contrastan con lo que publicó el Indec la semana pasada, donde el desempleo bajó a nivel país y hasta en la provincia pero revelan que la tasa desocupación en el Gran Rosario saltó al 13,6 por ciento, se trata de la segunda más alta del país, detrás de los partidos del Gran Buenos Aires.“Esto se explica básicamente con el sector informal porque Rosario tiene mas actividad privada que el Gran Santa Fe y la informalidad golpea más en el sector privado”, indicó el titular del a cartera laboral, Juan Manuel Pusineri.“Lo de Falabella puntualmente no transitó por el Ministerio, no hay hasta el momento un registro de una presentación, lo cual no implica que no que no se presenten”, adelantó el funcionario para agregar: “Todo empleo formal que se pierde es un trabajo que después cuesta recuperar, por eso creemos que la decisiones de duplicar las indemnizaciones en una economía golpeada son instrumentos que tienden a preservar el empleo formal. Por esto estas políticas en tiempos de crisis de desalentar los despidos son correctas, porque son temporales”.Ayer, el gremio de los mercantiles puso sobre la mesa la novedad, en medio del desconcierto y la tristeza de la opinión pública. Los 110 trabajadores que quedarán sin trabajo en un plazo no mayor a los 60 días “están muy tristes y angustiados por su futuro”, señaló el titular de Empleados de Comercio, Juan Gómez.La comunicación del grupo internacional de capitales chilenos a los mercantiles se produjo ayer. “Es una multinacional que nunca respetó a los empleados. Era el único comercio del centro que, por ejemplo, abría el 20 de junio. No sorprende, en esta situación de tomar la decisión política de retirarse del país, que le toque a Rosario”, expresó Gómez.“Hoy nos estamos ocupando de las condiciones de los trabajadores y la resolución de su crédito laboral. Ahora estamos hablando con los trabajadores, que lo que exigen es que se le pague la doble indemnización como corresponde por ley”, advirtió Gómez.En el último mes de la pandemia se retiraron unos 90 trabajadores de Rosario y en el resto de las provincias fue aún superior. “La última noticia que teníamos eran que las sedes de Caba y Rosario se mantenían abiertas”, destacó.Los mercantiles estimaron que a los 110 puestos que se pierden de Falabella, “en los últimos 4 años del gobierno de Macri se han perdido otros 3.500 puestos. Pero desde el comienzo de la pandemia son unos 1.200 puestos, todos en blanco”, estimó Gómez para poner en números la situación.El índice de empleo en el Gran Rosario bajó del 42,2 por ciento al 40,3 por ciento. Una señal que se da en un marco donde la pobreza abarca a más de 500 mil personas. (La Capital)