Diamante con alto riesgo epidemiológico: “La situación cambia día a día”

El Ministerio de Salud, que dirige Carla Vizzotti, reveló que por estas horas 85 departamentos del país se encuentran en "zona roja" en relación al semáforo epidemiológico.En Entre Ríos los departamentos con alto riesgo epidemiológico son Colón, Diamante, Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú., expresó a: “Estamos pasando un momento duro en el departamento, trabajando en salud para poder llevar adelante esta situación. El departamento es grande y hay ciertas localidades que están más comprometidas y eso hace que Diamante este comprometida”.Los indicadores que se utilizan para decir que un departamento tiene "alto riesgo" son la incidencia de casos en los últimos 14 días, el número de casos cada 100 mil habitantes y la razón de casos, es decir los números de las últimas 2 semanas comparados con las 2 semanas anteriores.“Hace semanas venimos siguiendo estos indicadores. Lo que pasó, es que veníamos de no tener muchos casos previamente y eso hizo que la tasa sea alta. Lo que apareció hoy es una foto de lo que está pasando, pero la situación es variable y cambian día a día, pero esto nos da una alerta de cómo tenemos que trabajar y cómo nos tenemos que preparar para lo que se viene en la provincia”, dijo.De los casos positivos de coronavirus que se registraron en el departamento “pudimos establecer el nexo de la mayoria, y son personas que viajaron o contactos estrechos de viajeros. En este último tiempo, uno tiende a relajarse y se olvida que estamos en pandemia”, agregó el director.Sobre la ocupación de camas en el Hospital San José, Marchetti aseguró que hoy en día hay internado un solo paciente leve por coronavirus. “La idea es no dejar de cuidarnos, nos volvimos a juntar y a repasar los protocolos. Nos estamos preparando para lo que va será la segunda ola”.“Seguramente será duro, pero tenemos que estar preparados mentalmente y físicamente”, remarcó.Al respecto, el director comentó que “comenzamos las clases y ya tuvimos que asilar cuatro burbujas. Afortunadamente no hubo una expansión de contagio, trabajamos en conjunto con Educación y realizamos una gran campaña de vacunación de covid y la semana próxima arrancamos la antigripal”.Consultado sobre las medidas restrictiva que habría que tomar para frenar los casos de coronavirus y evitar más contagios, Marchetti indicó que “la sociedad debe respetar las normas establecidas. Ya tuvimos nuestro momento de relax, debemos seguir usando el tapaboca, utilizar el alcohol en gel o al 70% y respetar el distanciamiento social”.“La clave está en el comportamiento de los ciudadanos, tenemos que tomar conciencia y ser responsable. Ya vimos que, por más preparado que este el sistema de salud, no hay sistema en el mundo que soporte contagios masivos”.