Por regiones, cómo es la ocupación de camas de terapia intensiva en Entre Ríos

Ante el avance de la segunda ola de coronavirus en el país y el aumento de casos en las provincias, autoridades analizan implementar medidas para prevenir complicaciones en el sistema de salud.Según supo, de 265 camas que hay en la provincia, entre efectores públicos y privados, 132 están ocupadas actualmente, lo que representa una ocupación del 49,81 %. Asimismo, son 28 las camas ocupadas por pacientes que tienen covid-19 o alguna complicación derivada de la enfermedad, lo que representa un 21,21 %.En ese sentido, se supo que, en lo que respecta a los Servicios Críticos en la ciudad de Paraná, hay 85 camas entre el sector público y el privado, de las cuales 49 están actualmente ocupadas, lo que representa un 57,65%.En el Hospital San Martín hay 32 camas y están ocupadas 24. Se informó que hay 4 pacientes internados por covid-19, supo Elonce. En tanto, en el Hospital de la Baxada, se informó que hay 18 camas, de las cuales 5 están ocupadas con pacientes con covid-19.En el Sanatorio La Entrerriana hay 10 camas y todas están ocupadas, pero ninguna por paciente con covid-19. En la Clínica Modelo son 12 las camas, pero 3 ya no están disponibles.En el Sanatorio Río hay 6 camas, de las cuales 5 están ocupadas. En el Hospital Militar hay 7 camas, de las cuales 2 ya no están disponibles. Una está ocupada por paciente con covid-19.En lo que respecta a la Región, se informó que el Sanatorio Adventista del Plata, de Villa Libertador San Martín, tiene 8 camas ocupadas y 3 están siendo utilizadas por pacientes con covid-19.El Sanatorio Parque, de Crespo, tiene 10 camas, de las cuales 5 ya están ocupadas, una por un paciente con covid-19.Costa Paraná, en tanto, tiene 6 camas y 3 ocupadas. El Centro Médico tiene 6 camas y 2 ocupadas, una por un paciente con covid-19.El Instituto Médico Privado cuenta con 6 camas y solo tiene 1 ocupada.En lo que respecta a las instituciones que brindan atención en la zona, la ocupación de camas UTI es del 41,38%. De 58 camas hay 24 ocupadas.En el Hospital Masvernat, de Concordia, hay 26 camas, de las cuales 13 fueron ocupadas, una por un paciente con covid-19. En el Sanatorio Garat hay 10 camas y 4 ocupadas. En el Sanatorio Concordia, de 10 camas y 3 ya no están disponibles, una es usada por paciente con covid-19.En la Clínica Unión, de Chajarí, hay 4 camas y 1 está ocupada.En el Sanatorio Americano, de Villaguay, hay 8 camas, de las cuales 3 fueron ocupadas, dos por pacientes con covid-19.En esta zona hay una ocupación de camas UTI del 50,00%. De 42 camas, hay 21 ocupadas.Según supo, en el Hospital J.J. Urquiza, de Concepción del Uruguay, de 13 camas hay 8 ocupadas, dos por casos de covid-19. En la Cooperativa Médica de las 9 camas que hay, 3 están ocupadas. En la Clínica Uruguay, de 8 camas hay 3 ocupadas.En el Hospital San Benjamín, de Colón, de 6 camas, 4 están ocupadas y dos por pacientes covid-19. En el Sanatorio Médico Quirúrgico, de 6 camas, hay 3 ocupadas.En este departamento la ocupación de camas UTI es del 46,34%. De 41 camas hay 19 ocupadas.En el Hospital Centenario, de 16 camas hay 6 ocupadas, tres por pacientes covid-19. En el Hospital San Antonio, de 11 camas hay 3 ocupadas, una por paciente covid-19.En el Sanatorio San Lucas, de 7 camas hay 6 ocupadas. En el Sanatorio Jeannot no hay camas disponibles por no encontrarse operativo debido a que no posee personal médico y de enfermería para cubrir dichos servicios. Elonce.comEn la Clínica Pronto, de 7 camas hay 4 ocupadas.