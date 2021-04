Héctor Pérez, el padre de Iván, el joven que encontró la muerte por un disparo efectuado por el policía Mauricio Gómez, se refirió a diversos aspectos del Juicio por Jurados que resultó nulo por falta de unanimidad entre los integrantes a la hora de pronunciar un veredicto.“Esperábamos que la Justicia condenara a la persona acusada de matar a mi hijo y respetando la decisión del Jurado y más allá de lo que ocurra en el nuevo juicio solo depositamos la fe en Dios. La Justicia debería haber juzgado al policía que mató a mi hijo por la espalda y no poner en el compromiso de hacerlo a ciudadanos comunes de la ciudad por más que es legal. Pienso que este tipo de hechos lo debe resolver un Tribunal, no un Jurado donde no se puede saber cuál es que criterio que adoptan sus miembros para interpretar lo que escuchan durante el juicio”, expresó el hombre.El padre de Iván Gómez indicó “¿cómo se puede decir primero una cosa el día del hecho y luego decir todo lo contrario en el juicio como hizo el Jefe de Policía? A ese doctor Chapetti que primero dijo que no podía presentarse porque estaba enfermo después lo traen para ensuciar la causa y hablar de que la bala que mató a mi hijo pudo haber rebotado. ¿Alguien puede creer eso? Porque el Perito de Gendarmería hizo lo que debía hacer y declaró lo que debía declarar”.Finalmente, Pérez precisó que “desconocemos cuando se celebrará en nuevo juicio, según nuestro abogado Di Lollo no deberían pasar más de 60 días. Lamentablemente durante este juicio se ensució a mi hijo, se lo trató de delincuente y en cambio se omitió hablar de todos los antecedentes que tiene el policía Gómez porque eso se pactó de antemano. Si en la Policía hay una manzana podrida hay que apartarla pero en cambio aquí lo que se hizo fue justificar que haya matado por la espalda”. (Fuente: Radio Máxima)