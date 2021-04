En Rosario implementan medidas sanitarias para prevenir contagios en colectivos

El aumento de casos positivos de Covid 19 registrados en los últimos días elevó la preocupación de funcionarios y ciudadanos. Sobre todo porque, al menos por ahora, para la mayoría de la población no hay restricción de actividades y circulación. En ese escenario se pone el foco en los distintos espacios que aglutinan a muchas personas. Uno de ellos es el transporte público, por lo cual las autoridades ya elevaron una serie de medidas a las empresas y de consejos a los pasajeros.



Ezequiel Escobar, coordinador general de la Secretaría de la Movilidad municipal de Rosario, indicó tres puntos sobre los cuales se intervino para adecuar el servicio del transporte público ante el contexto de suba de casos positivos.



Por un lado Escobar mencionó que hay tres líneas -la 123, la 106 y la 141- que sumarán mamparas divisorias entre el chofer y los pasajeros. "Hay más de 40 unidades que ya la tienen y progresivamente van a ir incorporándose al resto de las unidades que no las tienen", indicó Escobar.



Las mamparas cubrirán el espacio acotado que corresponde al del conductor, por lo cual se liberarán las puertas delanteras de los colectivos que desde hacía unos meses estaban bloqueadas. "Lo importante es que habilita al pasajero a poder ascender por la puerta delantera", explicó Escobar.



A ese aspecto se le sumará la implementación de un dispositivo que mantenga las ventanillas abiertas. "Enviamos una orden de servicio a las empresas para que implementen un mecanismo en las unidades de manera que impidan el cierre de las ventanas. Sería una traba para que los pasajeros no puedan cerrarlas", indicó el funcionario.



A su vez adelantó que se reforzarán puntos de higiene en algunas paradas como la plaza Sarmiento o la Terminal. Así se sumará un sector intermedio a los otros puntos de higiene que son el inicio y el fin de los recorridos de cada unidad.



Consultado sobre las frecuencias de los colectivos y las unidades de refuerzo para evitar el amontonamiento de pasajeros, Escobar agregó que se irán agregando a medida que se registre la demanda. "Tenemos que trabajar mucho, falta y vamos a seguir monitoreando y reforzando en función de la demanda que vayamos teniendo", explicó. Actualmente hay 563 unidades en circulación, de las cuales 103 se agregaron el 15 de marzo pasado.



En tanto Escobar insistió en los cuidados que corresponderán a los pasajeros: "Higienizarse las manos al ingresar y al descender, usar el cubreboca, llevar las ventanillas abiertas".



¿Cuántos pasajeros viajan?

La concejal del bloque socialista Verónica Irizar presentó un proyecto para que la aplicación oficial del transporte público pueda indicar a los pasajeros cuántas personas a bordo lleva la unidad que esperan. "De cierta forma puede ser que una persona opte por no subir si el colectivo viene muy lleno, que el usuario tenga esa posibilidad es una herramienta más", indicó Irizar a este diario.



La propuesta está pensada para quienes no tienen la urgencia de cumplir un horario y mediante la cual se pueda descomprimir la cantidad de pasajeros por unidad. Irizar destacó que incluso a nivel internacional los transportes públicos no son los espacios con mayor riesgo de contagio pero aún así "es importante tomar recaudos". "Para el usuario que puede elegir en qué horario salir le puede servir tener el dato de cómo viene el colectivo. Haría que tengamos mejor ocupación para que en los horarios pico no se amontonen", consideró.



A ese proyecto se le sumará un complemento con la idea de reforzar "el transporte multimodal". "Que quienes hacen un tramo en colectivo y otro en la bicicleta pública puedan hacer reservas con la aplicación 'Mi Bici Tu Bici'", indicó Irizar. (La Capital)