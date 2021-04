En Santa Fe hay 253.000 vacunados contra el covid y solo 145 se contagiaron

En toda la provincia, solo 145 personas vacunadas se contagiaron Covid, de un total de 253.300 personas que ya fueron cubiertas por la campaña de inmunización. La cifra representa un 0,06 por ciento, muy por debajo de la media nacional de 0,20 por ciento que dio a conocer el Ministerio de Salud de la Nación el fin de semana.



Se trata de 74 casos de vacunados con Sputnik, 60 después de la primera y 14 después de la segunda dosis. A eso se le suman 16 personas que recibieron la Covishield del laboratorio AstraZeneca, de la cual solo se aplicó la primera dosis; y 55 de la primera dosis de la china Sinopharm. En total, suman 145 positivos sobre un universo de 253.300 vacunados, de los cuales 150 mil corresponden a la primera dosis.



“Estadísticamente la incidencia es baja”, analizó Soledad Guerrero, coordinadora del programa de Inmunizaciones de la provincia. Los datos son extraídos de las notificaciones oficiales que recibe el sistema de vigilancia, sobre personas vacunadas con primera o segunda dosis que después desarrollan sintomatología (como fiebre, decaimiento, dolores articulares, de garganta, de cabeza o rinitis) y luego confirman la enfermedad.



En este sentido, hay que diferenciar entre los síntomas que pueden aparecen dentro de las 48 horas de la vacunación, de los que se prolongan en el tiempo o aparecen mucho después, lo que da lugar a sospechar que se trata de un contagio, y por ende a practicar un hisopado. Recién allí se notifica como efecto coincidente. “A lo mejor, lo vacunamos en período de incubación, porque es un proceso asintomático, o tuvo contacto después con el virus”, apuntó Guerrero.



“Por ahora, puedo decir después de toda la evaluación de estos reportes, que las vacunas han mostrado muy bajos efectos adversos. Está en entre un 0,8 y 1 por ciento, de los cuales el 80 por ciento son de leves a moderados que se resuelven espontáneamente. Y luego, que las tres vacunas son bastante seguras”, señaló la especialista.



El sistema de farmacovigilancia provincial se abastece de dos insumos. La forma pasiva es a través de una ficha que carga personal de salud del vacunatorio o efector de salud que recibe a una persona que mostró síntomas luego de la aplicación. El otro son las 9 mil entrevistas que se hicieron hasta el momento, una manera activa de recabar información a través de llamados a las personas para preguntarles si notaron efectos adversos.



Para la médica, la cifra de casos “coincidentes” (infectados luego de vacunarse) reportados también es bajo, aunque aún no se haya llegado a la segunda ola, cuando seguramente aumentarán. Todo esto teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de la campaña no es prevenir el contagio de la enfermedad en sí, sino disminuir las complicaciones graves y la muerte por Covid, es decir la ocupación de camas críticas de terapia intensiva.



Por esta razón es que la vacunación no es generalizada, sino con foco en los mayores de 60 años, las personas con comorbilidades como obesos y diabéticos, los mayores de 18 años porque no ataca a personas jóvenes, y las que estratégicamente cumplen una función social importante (prefectura, policía, bomberos, docentes) para evitar que enfermen y falten a su lugar de trabajo por mucho tiempo.



Según la profesional, la contagiosidad bajará cuando se llegue al 70 por ciento de la población vacunada, la famosa inmunidad de rebaño, porque el virus no encontrará personas susceptibles de enfermarse. “Este es el mecanismo que usan todas las vacunas. El virus no puede cumplir su ciclo vital, porque no puede multiplicarse y diseminarse. Por eso hay que vacunar a la mayor parte de la población posible. La viruela se erradicó de esta forma, pero para el Covid faltan muchos años”, advirtió.



Cepas mutantes

En ese sentido, dijo que las vacunas actuales “son muy parecidas a la gripal”, que cambia todos los años para combatir cepas mutantes del otro hemisferio. “A título personal, calculo que con Covid va a pasar lo mismo. Vamos a tener que actualizar las vacunas, pero depende de que sepamos cuánta inmunidad proveen”, opinó. Hoy se habla de 4 a 6 meses de presencia de anticuerpos en personas que enfermaron, y de las vacunas, el estimativo es de 3 a 6 meses, como máximo 9.



En tanto, una recomendación nueva de Ministerio de Salud de la Nación indica que las personas que ya atravesaron un cuadro de Covid confirmado, pueden esperar entre 3 y 6 meses para ser vacunados porque tienen anticuerpos que les dan una protección natural. Esto se definió para destinar esas dosis a personas que no tuvieron enfermedad o fueron asintomáticas, y así llegar más rápidamente al 70 por ciento de la primera dosis en la población general.



En cuanto a las cepas mutantes, las definió como “copias falladas o con otras características que el virus hace dentro de su altísima replicación”. “Es muy parecido, pero distinto en su codificación genética y toma su propia forma de atacar. Todas ellas pueden convivir”, subrayó.



Por el momento, las vacunas disponibles en el país son efectivas ante las nuevas cepas, pero Guerrero apuntó que habrá que ver cómo se comportan. “En la medida que la vacunación avance, iremos viendo. El problema es el poco tiempo que tenemos desde que empezamos vacunar y circulan cepas mutantes”, por lo que actualmente se mandan las muestras de los vacunados infectados al Instituto Malbrán para genotipificarlas, es decir ver a qué variante pertenecen.