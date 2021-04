Infectóloga: "Aún vacunados, tenemos que seguir cuidándonos"

Elena Obieta, médica infectóloga, miembro de Sociedad Argentina Infectología, expresó al programa Buenas Noches que "ninguna vacuna, desde la de la polio, varicela, son cien por ciento eficaces. Por otro lado, en un año, tenemos un montón de marcas de vacunas para una enfermedad que paralizó el planeta, estas vacunas han demostrado ser seguras y eficaces. Pero ninguna es 100 % eficaz, como el resto de las vacunas. Habrá un 0,2 % que, aun estando vacunadas, pueden tener la enfermedad".



La "buena noticia", dijo "es que hay gente que, aun estando vacunada con cualquier marca, puede tener la enfermedad, pero nunca va a tener enfermedad grave ni morirse por Covid".



"Las vacunas han demostrado disminuir arriba del 90 % la posibilidad de que tengas enfermedad severa y muerte pro Covid", puso relevancia Obieta, al tiempo que reconoció que mucha gente, luego de conocer que Fernández se contagió, aun estando vacunando con las dos dosis, "duda" de la eficacia de la vacuna. Dijo en este sentido: "Sí tenemos que vacunarnos, porque nos va a impedir tener enfermedad grave y muerte por Covid".



Dijo además que insisten con que "aun estando vacunados con las dos dosis, debemos seguir cuidándonos. Aun así, podemos adquirir el virus y trasmitirlo, por lo que, ante el mínimo síntoma tenemos que testearnos y seguir cuidándonos en el día a día".



Al ser consultada opinó que "no se deberían restringir las clases, porque está demostrado que, si se contagian los chicos y los docentes, en su gran mayoría, es afuera de la escuela".



"Si vos llevas tu chico a la burbuja, y si salís y haces una fiesta en un pelotero juntando tres burbujas y si además, invitás a las mamás que hace un montón que no ves y te tomás un mate, ahí es donde estamos 'metiendo la pata', Y luego tenemos que cerrar el colegio", ejemplificó.



Indicó que "le preocupa" que el 50 % de los casos nuevos "se dan entre los 20 y los 50 años y que son en su mayoría, los no vacunados aún, y esos están relajados hace rato". Y agregó: "La gente mayor "se acostumbró, se quedó y se siente más segura en su casa".



La infectóloga pidió "en casa no juntarse más de diez personas, no mezclar burbujas, ventilar los ambientes, usar bíen el tapaboca, la distancia y el lavado de manos". Elonce.com.