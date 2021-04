Infectólogos advierten: "Claramente estamos en la segunda ola"

Infectólogos y miembros del comité de expertos que asesora al Gobierno nacional sobre la pandemia de coronavirus advirtieron que "estamos claramente en la segunda ola", luego de que en los últimos días aumentara la velocidad de los contagios en el país, que podrían impulsar "restricciones más importantes" para evitar la circulación del virus."Estamos claramente en la segunda ola, es lo que se dio en todo el mundo, no hay ningún motivo para que a nosotros no nos pase. Es otra fase de la pandemia", dijo la infectóloga Laura Barcán."El aumento de casos tan brusco no lo vimos nunca en la primera ola, esto es exponencial", alertó Barcán."Lo bueno es que ya sabemos mucho más del coronavirus que cuando fue la primera (ola), entonces eso nos ayuda a manejarla mejor. Además, mucha gente de riesgo está vacunada y si tiene la enfermedad va a ser leve y no va necesitar terapia", sostuvo.Por su parte, la infectóloga Leda Guzzi aseguró que "estamos en la segunda ola, en un explosivo aumento del número de casos"."En la última semana aumentaron los casos entre un 40 y 50% dependiendo de las jurisdicciones, entre ellas AMBA y centros urbanos como Córdoba, Mendoza o Corrientes", aclaró.Guzzi advirtió que "la segunda ola puede ser más grave que la primera porque hay mucha movilidad ciudadana, está la pérdida de la percepción del riesgo de la gente y también por las nuevas variantes como la de Manaos o la británica que ya circulan en el país y que tienen un potencial de expansión mayor que la variante original".Ante este escenario, la infectóloga afirmó que "las claves para reducir el impacto de la segunda ola son reducir la movilidad ciudadana, impulsar la vacunación al mejor ritmo posible y reforzar el testeo para diagnosticar precozmente y aislar a los contagiados y sus contactos".El médico clínico integrante del comité que asesora al presidente Alberto Fernández, Luis Cámera, dijo hoy que "esta ola" de contagios de coronavirus "viene adelantada y a mucha velocidad" en relación a las proyecciones que hacían dos semanas atrás."Esta ola viene adelantada sobre las proyecciones que se tenían dos semanas atrás; viene adelantada y a mucha velocidad. Tenemos que estar preparados", aseguró.En este sentido, el especialista advirtió que "esta velocidad que se está imponiendo en las últimas dos semanas preocupa un poco y hay que prepararse".En diálogo con Radio 10, Luis Cámera resaltó la importancia en la "velocidad de vacunación" y en la distribución a lo largo del país.Por otro lado, el infectólogo Eduardo López, miembro del comité de expertos que asesora al Gobierno en el marco de la pandemia, advirtió hoy que "si la gente no se cuida y no cumple con los protocolos", se deberán establecer "restricciones más importantes" ya que la curva de contagios por coronavirus "ha escalado mucho más de lo que se esperaba"."Si la gente no se cuida y no cumple los protocolos, vamos a tener que ir a restricciones más importantes", aseguró López, y agregó que en el país se está registrando un "número de casos altos con una curva de ascenso que está sostenida".En ese marco, explicó: "Si uno ve la curva de ascenso de las últimas semanas, es muy empinada; el número de casos ha escalado mucho más de lo que se esperaba"."Estamos en un significativo rebrote o segunda ola, una de las características de Argentina es que nunca se fueron los casos de Covid, siempre hubo casos", indicó el especialista y detalló que tuvimos un "gran rebrote a fin de año y primeros días de enero, y ahora éste".En tanto, reflexionó que "la gente decidió autoflexibilizar creyendo que la vacuna iba a solucionar todo, y les puedo asegurar que la vacuna no soluciona todo sino que soluciona para la población más vulnerable, los mayores de 60 años".En diálogo con Radio La Red, López destacó que "lo bueno es que la curva de muertes está amesetada".El titular de la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a organizaciones de medicina privada, Claudio Belocopitt, también advirtió hoy que "con la curva así, el sistema privado no aguanta más de cuatro o cinco días", al referirse a la situación sanitaria en la ciudad de Buenos Aires ante el crecimiento de casos de coronavirus."La situación es muy muy difícil, estamos con una ocupación de camas del 90% en terapia" intensiva, graficó el empresario, dueño de Swiss Medical.En diálogo con FM Futurock, Belocopitt aseguró que "para esta época del año la ocupación de camas la tenemos en 50%, este fin de semana lo tuvimos al 90%, nunca en 30 años de profesión vi algo así"."Si seguimos con un crecimiento de casos así, nos vamos de pista", concluyó.